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Спецпроекты

Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

VMware объявила о завершении процесса развертывания виртуальной сетевой инфраструктуры (NVI) во всех европейских отделениях Vodafone Group — в 21 стране.

После завершения финального этапа работ в Албании Vodafone внедрил единую цифровую сетевую архитектуру по всей Европе. В результате, оператор сможет проектировать, создавать, тестировать и развертывать функции связи следующего поколения более безопасно, а также быстрее на 40%. Автоматизация эксплуатации инфраструктуры также способствует сокращению объема человеческих ресурсов, необходимых для обслуживания сетей Vodafone.

Обеспечение качественного и надёжного покрытия сейчас стало как никогда важно, поскольку клиенты Vodafone по всей Европе сейчас зависят от предоставления оператором критически важной связи и коммуникационных услуг в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

Для обеспечения качественной работы своей сети в более чем 57 ЦОД по всей Европе, а также в 25 на рынках Африки, Азии и Океании, Vodafone применяет телекоммуникационную облачную инфраструктуру VMware. Облачная инфраструктура поддерживает работу голосового ядра, ядра данных и сервисных платформ в рамках более чем 900 виртуализированных сетевых функций. Почти 50% всех узлов в ядре сети Vodafone, предоставляющих услуги передачи голоса и иных данных, работают на платформе VMware vCloud NFV.

«Vodafone стремится быть ведущим цифровым телекоммуникационным оператором в отрасли, и мы рады прогрессу, достигнутому в области внедрения современных облачных технологий и автоматизации. Работая с VMware, мы повысили скорость и эффективность предоставления услуг клиентам. По нашим оценкам, в результате внедрения новых технологий стоимость наших основных сетевых функций снизилась на 50%», — отметил Йохан Виберг (Johan Wibergh), технический директор Vodafone Group.

«Ведущие операторы связи, такие как Vodafone, внедряют телекоммуникационную облачную инфраструктуру для предоставления приложений и услуг нового поколения, — сказал Шекар Айяр (Shekar Ayyar), исполнительный вице-президент и генеральный директор по телекоммуникациям и облаку периметра, VMware. — Успешное сотрудничество наших двух компаний способствовало достижению Vodafone значительных результатов в области трансформации сети».

Телекоммуникационная облачная платформа VMware обеспечивает виртуализацию вычислений, хранения данных, сетей, управление и автоматизацию эксплуатации инфраструктуры, что позволяет операторам внедрять и предоставлять услуги на базе виртуализированных сетевых функций. Возможности облачной платформы позволяют операторам связи сократить время вывода услуг на рынок, увеличить выручку за счет вывода новых услуг, оптимизировать процессы эксплуатации, снизить затраты на сетевую инфраструктуру и внедрить гибкие бизнес-модели для телекоммуникационных рабочих нагрузок.

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