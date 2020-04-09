Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако

Commvault представила обновленный функционал решения, обеспечивающий управление данными в облачной среде и во внутренней ИТ-инфраструктуре предприятия.

Новые функции улучшают гибкость и простоту применения облачных решений Commvault, помогая заказчикам эффективнее обеспечить защиту и управление данными, распределенными по нескольким облакам. Эти функции обеспечивают резервное копирование и восстановление баз данных AWS, миграцию баз данных Oracle и MS SQL между публичными облаками AWS, Microsoft Azure и Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS), а также интеграцию с платформой ServiceNow.

«В нынешней сложной ситуации организациям требуется гибкое управление данными, для которого необходимо использовать облачные технологии, – подчеркнул вице-президент Commvault по управлению продуктом Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan). – Новые функции Commvault упростят заказчикам перенос рабочих нагрузок в облако и обеспечат более эффективное, гибкое управление и защиту их данных независимо от того, где эти данные находятся».

Больше гибкости при переносе рабочих нагрузок в облако Заказчики постепенно переносят в облако рабочие нагрузки, поэтому им нужно перемещать свои данные на различные облачные платформы и управлять этими данными.

Сегодня Commvault расширяет возможности использования облачных технологий, представляя следующие новые возможности.

Заказчики могут выполнять резервное копирование, восстановление и миграцию баз данных AWS DynamoDB, Redshift и DocumentDB. Появилась возможность конвертировать рабочие нагрузки VMware, выполнять их резервное копирование и миграцию в облако Alibaba Cloud ECS для улучшения гибкости в гибридной облачной среде. Поддержка миграции в облако Microsoft Azure приложений баз данных Oracle и Microsoft SQL, которая расширяет возможности заказчиков по интеграции в свою гибридную среду облачных сервисов Azure.

Дальнейшая интеграция с платформой ServiceNow позволит заказчикам Commvault выполнять резервное копирование, восстановление и миграцию файловых систем, виртуальных машин (VM), рабочих нагрузок Microsoft SQL Server и других ресурсов внутри SaaS-платформы ServiceNow.

Реализация конвертации базы данных Oracle на платформе Unix в версию для Linux и наоборот. Эта возможность упростит заказчикам миграцию баз данных Oracle из внутренней корпоративной ИТ-инфраструктуры в облако, а также перенос Linux-версии баз данных Oracle из облака во внутреннюю корпоративную ИТ-инфраструктуру без приобретения корпоративной лицензии Oracle.

Теперь после однократной аутентификации пользователи с помощью раскрывающегося меню Commvault Command Center могут быстро переходить между региональными инсталляциями, инсталляциями на уровне дата-центра, клиентов и другими инсталляциями этих решений. Для более удобной работы пользователей в решении для углубленного анализа данных и выполнения требований законодательства к хранению данных (data governance) Commvault Activate реализована возможность составления с помощью Commvault Command Center расписаний сбора данных и доступа к отчетам для инструментов File Storage Optimization, Sensitive Data Governance и eDiscovery.

Для того, чтобы заказчики могли быстрее освоить представленные сегодня новые функции, Commvault подготовила обучающие видеокурсы, которые размещены в онлайн-библиотеке учебных материалов Commvault on-Demand Learning Library.