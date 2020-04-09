GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot

Российская GoldMint установит по всему миру 7000 роботизированных ломбардов. Custody Bot уже прошел регулятивную «песочницу» Банка России.

Компания GoldMint также выпустила в Эстонии (ЕС) криптовалюту GOLD - цифровую золотую «облигацию», стоимость которой привязана к стоимости на бирже 1 тройской унции золота 999 пробы. В Custody Bot предусмотрена возможность обмена GOLD на физическое золото.

Автоматический ломбард в форм-факторе банкомата, который называется Custody Bot, разработала российская компания GoldMint. С помощью него пользователь может в автоматическом режиме, без участника сотрудника ломбарда или банка, оценить золотое изделие, заложить его и получить на банковскую карту сумму залога. Компания GoldMint планирует ставить аппараты в ломбардах партнерской сети «Мосгорломбард», а для установки терминалов в ломбардах других сетей и в банках, в том числе в других странах, GoldMint готовит к запуску франшизу. На данный момент предложением заинтересовались ломбарды и банки из 19 стран.

В 2019 компания уже тестировала в течении трех месяцев первый вариант Custody Bot в сети ломбардов «Мосгорломбард». Также, устройство прошло испытания в регулятивной «песочнице» Банка России. По результатам тестирования комиссия рекомендовала Комитету Банка России по развитию финансового рынка «признать целесообразным внедрение сервиса на финансовом рынке при условии принятия и вступления в силу проекта ФЗ № 613239-7 (разрешает ломбардом использовать единую биометрическую систему для идентификации клиентов) и проекта ФЗ № 775367-7 (ломбарды получат возможность оформлять залоговые билеты не на бланках строгой отчётности, а в электронном виде)». Эти ФЗ находятся на рассмотрении в Госдуме.

В соответствии с рекомендациями Минфина, во второй версии Custody Bot установлены видеокамеры и сканеры паспортов, моделей, рекомендованных Гознаком, для идентификации сдающего изделия клиента. Кроме того, все аппараты будут подключены к блокчейн-сети GoldMint, с помощью которой можно будет покупать оцифрованное золото и обменивать его на физическое.

В марте 2020 года компания GoldMint зарегистрировала в Эстонии (ЕС) в соответствии с местным законодательством криптовалюту GOLD - цифровую золотую «облигацию». Цена продажи GOLD соответствует стоимости 1 тройской унции золота 999 пробы на бирже. 1 GOLD можно будет обменять в Custody Bot, подключенном к блокчейн-сети компании, на реальную монету весом 1 унция. «GOLD - это новый класс финансового актива, выпущенный в соответствии с действующим законодательством Эстонии. По сравнению с металлическими счетами, ОМС и ETF, валюта GOLD - это ликвидная инвестиция в золото. Кроме того, у держателей актива будет возможность заработать премию до 3,5% годовых в золоте», - отметил генеральный директор компании Дмитрий Плущевский.

По его словам, деньги от продаж GOLD компания будет вкладывать в золото, развитие ломбардного бизнеса (сеть «Мосгорломбард»), а также в бизнес по торговле золотом на базе сети терминалов Custody Bot.