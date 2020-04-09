«Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, представила новую версию платформы бизнес – аналитики Alpha BI 4.4.3. В ней реализована возможность подключаться к базам данных MS SQL Server при построении бизнес-объектов с типом хранилища «Запрос к RDBMS». Теперь они доступны в качестве источника данных для отчетов и форм вывода, а также поддерживают работу параметров, фильтрация по которым прописана в запросе.

Улучшен раннее реализованный функционал экспорта-импорта объектов системы с одного стенда на другой - при импорте стало возможным в одном пакете с объектами переносить сразу и правила доступа. Проведен ряд оптимизаций и небольших улучшений.

«Мы постоянно работаем над улучшением нашего продукта, а также над его визуальным отображением. Внедрение Alpha BI возможно практически на любом предприятии и организации, следовательно, для нас важно, чтобы платформа была удобна для любых пользователей различной специфики. Например, уже сейчас, продукт интегрируется с нашей образовательной системой и позволяет отслеживать динамику и успехи в обучении. Профессиональная аналитическая поддержка принятия решений – наша ключевая задача, на решение которой направлено постоянное развитие платформы», - сказал заместитель генерального директора Рустем Ибрагимов.

Alpha BI – это технологическая платформа полностью российской разработки, предназначенная для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, обеспечивающая оперативный доступ к самым актуальным показателям, необходимым для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. Среди крупнейших заказчиков: Минздрав России, Рослесхоз, «Вертолеты России», «Алабуга», «Татэнерго» и др.