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«СБКлауд» удвоил размер грантов для новых пользователей «Бизнес облака»

Интеграция Инфраструктура Облака

«СБКлауд» сообщил об увеличении в два раза – до 100 тыс. руб. – грантов для новых пользователей «Бизнес облака». Расширенные гранты можно использовать для работы со всей линейкой облачных услуг «СБКлауда» – от создания резервных дата-центров до аренды офисных приложений для обеспечения удаленной работы.

Увеличенный в два раза размер гранта позволит подключившимся компаниям сразу получить всю ИТ-инфраструктуру, полностью готовую к работе. Для перехода в облако не потребуется дополнительных инвестиций, а запланированные ранее расходы на ИТ можно существенно сократить. Кроме того, специалисты «СБКлауда» помогут с организацией «переезда» в облако – миграцией данных и определением потребности в облачных ресурсах.

«В ситуации, когда средний и малый бизнес находится в зоне риска, мы стремимся оказать реальную помощь: предоставить вычислительные ресурсы, программы и поддержку, позволяющие компаниям остаться на рынке, сохранить деловые связи и работоспособность команд. Мы берем затраты по переходу в облако на себя и гарантируем надежность предоставляемых сервисов для всех категорий клиентов», – сказал исполнительный директор «СБКлауда» Георгий Мегрелишвили.

Также у «СБКлауда» действуют спецпредложение для всех пользователей (не только новых): сервис «Удаленная работа», в который входят облачное хранилище и облачная корпоративная электронная почта на базе MS Exchange. Подключиться к сервису на шесть месяцев можно за 1 руб.

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