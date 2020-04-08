Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия

Интеграция Системное ПО

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и испытательная лаборатория НПО «Эшелон» сообщили об успешном завершении работ по сертификации операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 по первому уровню доверия к средствам технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Полученный сертификат подтверждает право использовать Astra Linux Special Edition в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные, служебную, коммерческую и иные виды тайн, включая государственную тайну самого высокого уровня секретности – «особой важности».

В прошлом году операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition была сертифицирована испытательной лабораторией НПО «Эшелон» в системе сертификации ФСТЭК России по первому классу защиты по требованиям безопасности информации к операционным системам общего назначения типа «А». В соответствии с требованиями, указанными в информационном сообщении ФСТЭК России от 29 марта 2019 г. № 240/24/1525, и согласно Приказу ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131 и утвержденным им «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», вступившим в силу с 1 июня 2019 г., операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition должна была пройти обязательную сертификацию по самому строгому, первому, уровню доверия.

В ходе подготовки к проведению сертификационных испытаний в течение 2018-2019 гг. в ГК Astra Linux была существенно реорганизована инфраструктура разработки программного обеспечения: созданы и внедрены процедуры поддержки жизненного цикла безопасной разработки (SDL); с привлечением экспертов НПО «Эшелон» и Института системного программирования РАН внедрены методы и средства верификации и безопасной разработки, введен в эксплуатацию стенд доверия, в рамках которого реализована возможность автоматизированной проверки программного обеспечения на потенциальные ошибки средствами статического и динамического анализа кода.

Переоформленный сертификат №2557 подтверждает, что операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 полностью отвечает всем требованиям регулятора до первого уровня доверия и класса защиты информации включительно, что обеспечивает правомерность ее применения в ИТ-системах таких заказчиков, как органы государственной власти, госкорпорации и другие структуры, работающие с информацией любого уровня конфиденциальности и степени секретности.

«Новые требования ФСТЭК России устанавливают действительно жесткие стандарты соответствия безопасности и защищенности ПО. Если в процессе разработки в продукт не внедрена система контроля качества и инструменты выявления уязвимостей, то сертификацию по уровням доверия пройти невозможно. Чем выше уровень (первый – максимальный), тем строже предъявляемые требования и лучше исследован сам продукт: более сложные инструменты применяются для проверки его программного кода, обеспечения быстрого поиска, локализации и устранения ошибки. Для контроля качества нами используются уникальные научно-технологические решения и инструментальные средства как собственной разработки, так и полученные в результате многолетнего партнерства с ИСП РАН и НПО "Эшелон". Именно это позволило команде ГК Astra Linux в сотрудничестве с экспертами испытательной лаборатории НПО "Эшелон", специализирующегося на комплексном обеспечении информационной безопасности, в кратчайшие сроки провести комплекс работ и тестовых испытаний для сертификации», — сказал главный научный сотрудник ГК Astra Linux Петр Девянин.

«Сертификация средств защиты информации на соответствие самому высокому уровню доверия – очень редкое явление в нашей стране. ФСТЭК России существенно повысила требования не только к самим СЗИ, но и к процессам их разработки, а также к испытательным лабораториям и применяемым ими инструментам тестирования. В ходе испытаний эксперты НПО "Эшелон" использовали средства не только собственной разработки, такие как АК-ВС 3.0, "ПИК-Эшелон", Appchecker, но и средства сторонних разработчиков. Отдельную благодарность хочется выразить представителям ГК Astra Linux за оказанное содействие. В Astra Linux Special Edition было внедрено программное обеспечение АК-ВС 3.0, которое позволяет автоматизировать все проверки, определяемые требованиями регулятора, что значительно сокращает сроки проведения испытаний», – отметил директор департамента сертификации и тестирования НПО «Эшелон» Сергей Трошкин.



Другие материалы рубрики

ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет

Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским»

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках