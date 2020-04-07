Резидент «Сколково» поможет ГК НЛМК повысить охрану труда

«Визитек», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», реализует проект по автоматизации работ повышенной опасности для группы НЛМК - международной сталелитейной компании. Это один из первых подобных проектов в металлургической отрасли России.

Интеллектуальная модульная система «Интегрированная система обеспечения безопасности работ» (ИСОБР) компании «Визитек» позволяет провести цифровую трансформацию бизнес-процессов в сфере охраны труда. Благодаря этому повышается эффективность и снижаются риски происшествий, обеспечивается сохранность жизни и здоровья сотрудников.

Совместная рабочая группа смогла настроить продукт «Визитек» под нужды НЛМК и развернуть его на производственной площадке в Липецке. Результаты пилотного проекта признаны успешными.

Рустам Миланов, генеральный директор «Визитек», отметил: «Эффективность управления процессами промышленной безопасности и охрана труда – основные требования по опасным производственным объектам согласно законодательству РФ. Возможности и функциональность системы ИСОБР получают высокую оценку среди предприятий с повышенным производственным риском и объектов повышенной опасности нефтегазовой, металлургической, топливно-энергетической, химической и других отраслей».

Павел Захаров, директор по охране труда и промышленной безопасности группы НЛМК, скакзал: «Безопасное производство – безусловный приоритет для нашей компании. Мы концентрируем ресурсы и внимание на технологиях, в том числе цифровых, которые помогают достичь цели нулевого травматизма. Мы приняли решение о сотрудничестве с резидентом Фонда “Сколково”, компанией “Визитек”, поскольку эта компания имеет успешный опыт внедрения электронного наряд-допуска с применением мобильных устройств и опыт развертывания системы управления рисками по охране труда и промышленной безопасности».

Ключевыми целями сотрудничества «Визитек» и НЛМК стали: оптимизация процесса созданияи согласования работ повышенной опасности за счет ее автоматизации и ухода от бумажного документооборота; снижение рисков за счет использования автоматизированных алгоритмов по анализу рисков, мер по снижению рисков и оценки конфликтных операций; повышение уровня контроля за счет большей управляемости и возможности оперативно отслеживать статус по выполняемым работам.

На липецкой площадке группы НЛМК ежегодно оформляется более 100 тысяч наряд-допусков. Представителями «Визитек» проведено пять тренингов для 92 работников в цехе горячего проката. Тренинги проходили в формате, максимально приближенном к реальным условиям формирования наряд-допуска, – с представителями технологических специалистов цеха, ремонтного персонала, сотрудниками подрядной организации по ремонту и строительству.

Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Компания "Визитек" полностью разделяет принципы мирового движения Visionzero (достижение нулевого травматизма на практике), посвященного безопасности, гигиене труда, благополучию работников, и является его партнером. Сотрудничество НЛМК и “Визитек” считаю перспективным. Работы предстоит много, но это того стоит. Согласно исследованиям доходности инвестиций в профилактику и охрану труда, каждый вложенный доллар способен создать выгоду в форме положительного экономического эффекта более чем на два доллара».