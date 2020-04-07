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«Delta Системы безопасности» запустила приложение для управления автомобилем и его охраной

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Delta Системы безопасности» выпустила мобильное приложение DELTA Авто, позволяющее управлять основными функциями автомобиля и его охранным комплексом. Виртуальная тревожная кнопка, встроенная в приложение, гарантирует безопасность и оперативную реакцию служб быстрого реагирования в экстренных ситуациях.

Неважно, в какой точке мира находится автовладелец - его транспортное средство будет находиться под защитой в режиме 24/7. С помощью приложения DELTA Авто можно контролировать состояние и местоположение автомобиля, находясь на работе, в отпуске или даже в вынужденной самоизоляции.

Мобильное приложение доступно для операционных платформ iOS и Android и бесплатно для скачивания. Охранная система совместима со всеми моделями автомобилей иностранного и российского производства и синхронизируется на любой дистанции, достаточно лишь иметь доступ в Интернету. Приложение создано специально для тех, кто ценит свое время, отдаёт предпочтение комфортному использованию автомобиля и по-настоящему о нем заботится.

Незаменимая функция DELTA Авто – оценка стиля вождения, позволяет передавать соответствующие данные в страховую компанию и тем самым существенно снизить стоимость полиса КАСКО.

Расширенные опции мобильного приложения DELTA Авто предусматривают: перевод охранной системы Delta Systems в режим Сервиса или Охраны, удаленный запуск двигателя, дистанционное открытие и закрытие дверей, определение точного местонахождения автомобиля, просмотр истории поездок и всех событий на маршрутах, получение информации о состоянии автомобиля: уровне заряда аккумулятора, количестве топлива, пробеге, скорости, состоянии дверей, капота и багажника, вызов группы быстрого реагирования в экстренной ситуации, связь с оператором Delta в случае необходимости, оценку стиля вождения, возможность проверить баланс, историю платежей и пополнить счет, управление несколькими автомобилями.

«В современных реалиях запуск охранной компанией мобильного приложения не воспринимается как технологический прорыв. Это уже неотъемлемая часть инфраструктуры безопасности и контроля. Фокус смещается на другие приоритеты, - отметил Андрей Цыбаков, руководитель компании «Delta Системы безопасности». - Во-первых, рынку нужен продукт с интуитивно понятным интерфейсом, максимально простой в использовании. И мы выполнили эту задачу. Работа над упрощением всегда крайне трудоемка: потребовались месяцы тестов и доработок, но в итоге Delta предложила своим клиентам приложение для управления технически сложными системами понятное для любого члена семьи. Во-вторых, нам было важно дополнить DELTA Авто функционалом, который станет по-настоящему удобным для ежедневного использования. В частности, была реализована опция автозапуска, позволяющая удаленно запустить двигатель автомобиля, экономя время на создание оптимального микроклимата в салоне автомобиля в любое время года».



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