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Terralink предложит бизнесу бесплатные лицензии на Terralink xDE

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

Terralink сообщил о доступности бесплатных лицензий на сервисы платформы для организации внешнего и внутреннего электронного документооборота Terralink xDE сроком на три месяца с возможностью продления. Лицензии не предполагают ограничений по функциональности и объемам документов.

Ситуация, при которой производственная программа компании, портфель ее заказов — расписаны на годы вперед — это практически невероятная не только сегодня ситуация. Как бы мы не старались, исключить форс-мажоры из стабильно выстроенных бизнес-процессов, предугадать изменения сроков поставки или оплаты, заранее узнать об ошибке сотрудника при отправке или печати документа, достаточно сложно, отмечают в Terralink. Обеспечение устойчивости бизнеса в таких ситуациях остается наиболее мощным вызовом для многих руководителей и предпринимателей, особенно в текущей рыночной ситуации, когда нужно учитывать сильное влияние внешних факторов, когда требуется оперативное реагирование на изменения со стороны регуляторов.

Для поддержки непрерывности процессов компаний, команда разработки Terralink xDE предлагает: бесплатные лицензии сроком на три месяца с возможностью продления сроков тестового периода на все сервисы платформы Terralink xDE. Лицензии не предполагают ограничений по функциональности и объемам документов; самостоятельная установка и настройка. Компания может осуществить внедрение платформы на базе собственных ресурсов. Консультанты Terralink обеспечат удаленные консультации; поддержка команды Terralink xDE. Если у компании нет возможности провести установку своими ресурсами, она может обратиться за оказанием этих услуга в Terralink. Специалисты помогут настроить базовую функциональность в срок до двух недель удаленно.

Платформа Terralink xDE поможет компаниям в организации электронного документооборота с подрядчиками, клиентами и поставщиками, когда требуется удаленное подписание квалифицированной электронной подписью и передача документов, а также при взаимодействии с контролирующими органами. Terralink xDE легко интегрируется с текущей учетной системой предприятия, что не вносит серьезных изменений в привычный для сотрудника регламент. Платформа работает с ключевыми операторами ЭДО. Terralink xDE позволяет работать как на ОС Windows, так и с ОС семейства Linux. Поддерживается работа с различными СУБД, включая PostgreSQL.

Команда Terralink xDE оперативно отслеживает все изменения со стороны законодательства и включает их в карту развития продукта, а также учитывает опыт и пожелания текущих клиентов.

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