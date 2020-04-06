Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, разработает для Департамента транспорта Ростова-на-Дону программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Новая программа для крупнейшего города на юго-западе России будет разработана с применением современных технологий, в том числе российских программных решений.

ПКРТИ, составленная на базе математической макромодели агломерации, необходима для развития всех видов транспорта на территории города. Помимо этого, документ является основным при разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). В рамках актуализации КСОДД Simetra также разработает Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ).

«Нашей команде предстоит выполнить амбициозную задачу — разработать план развития транспорта города Ростова-на-Дону до 2035 г. Он будет включать в себя как общие программные мероприятия (ПКРТИ), так и меры по совершенствованию организации дорожного движения (КСОДД). Работая над проектом, мы будет использовать подход устойчивого развития. Он позволит решить тактические и стратегические задачи по созданию городской инфраструктуры, которые при этом не создадут негативных внешних эффектов в будущем. Также в работе будет задействовано наше инновационное цифровое решение RITM3 для мониторинга, моделирования и диспетчеризации транспортных потоков. В результате город получит полный анализ транспортной ситуации и дорожную карту устойчивого развития транспорта», – сказал Константин Тихонов, заместитель генерального директора компании Simetra.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону создает условия для оказания населению города транспортных услуг и организует транспортное обслуживание в границах городского округа. Среди его задач – ведение единой политики в области автомобильного и наземного электрического транспорта, а также повышение качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок ростовчан. Для решения этих задач Департамент транспорта осуществляет, в том числе, мониторинг, анализ и планирование развития инфраструктуры пассажирского транспорта на территории Ростова-на-Дону.