Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону

Интеграция Инфраструктура

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, разработает для Департамента транспорта Ростова-на-Дону программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Новая программа для крупнейшего города на юго-западе России будет разработана с применением современных технологий, в том числе российских программных решений.

ПКРТИ, составленная на базе математической макромодели агломерации, необходима для развития всех видов транспорта на территории города. Помимо этого, документ является основным при разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). В рамках актуализации КСОДД Simetra также разработает Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ).

«Нашей команде предстоит выполнить амбициозную задачу — разработать план развития транспорта города Ростова-на-Дону до 2035 г. Он будет включать в себя как общие программные мероприятия (ПКРТИ), так и меры по совершенствованию организации дорожного движения (КСОДД). Работая над проектом, мы будет использовать подход устойчивого развития. Он позволит решить тактические и стратегические задачи по созданию городской инфраструктуры, которые при этом не создадут негативных внешних эффектов в будущем. Также в работе будет задействовано наше инновационное цифровое решение RITM3 для мониторинга, моделирования и диспетчеризации транспортных потоков. В результате город получит полный анализ транспортной ситуации и дорожную карту устойчивого развития транспорта», – сказал Константин Тихонов, заместитель генерального директора компании Simetra.

Департамент транспорта Ростова-на-Дону создает условия для оказания населению города транспортных услуг и организует транспортное обслуживание в границах городского округа. Среди его задач – ведение единой политики в области автомобильного и наземного электрического транспорта, а также повышение качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок ростовчан. Для решения этих задач Департамент транспорта осуществляет, в том числе, мониторинг, анализ и планирование развития инфраструктуры пассажирского транспорта на территории Ростова-на-Дону.

Другие материалы рубрики

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции»

Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

В России создан нейросетевой вычислитель на флешке

Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках