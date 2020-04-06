Selectel предложила бесплатные облака медицинским и образовательным проектам

Selectel открыла программу поддержки цифровых сервисов в медицине, образовании и других социально важных сферах. Компания компенсирует им расходы, связанные с использованием облачной платформы Selectel.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, отметил: «Многие онлайн-сервисы отреагировали на режим карантина и помогают оказавшимся в изоляции людям наладить повседневную жизнь. Одновременно они сталкиваются с массой сложностей, в том числе с критическими нагрузками на ИТ-инфраструктуру. Мы понимаем, как важна сегодня постоянная доступность и стабильная работа медицинских, образовательных, медиа-платформ. Поэтому предложили способ наращивать вычислительные ресурсы без больших сопутствующих расходов».

Программа ориентирована прежде всего на социально значимые цифровые проекты, но не ограничивается ими. Провайдер обязуется компенсировать расходы за один месяц использования облачной платформы Selectel. Предложение действует по 1 мая, но в зависимости от ситуации этот срок может быть продлен.

Облачная платформа Selectel предлагает широкий набор инструментов и решений — от виртуальных серверов до микросервисов и функций бессерверных вычислений. На базе облачной платформы Selectel можно развернуть простую тестовую среду или создать виртуальный дата-центр корпоративного класса.

Точки присутствия облачной платформы Selectel находятся в Москве, Петербурге и Новосибирске. Это позволяет организовывать отказоустойчивые инфраструктурные решения и минимизировать сетевые задержки.