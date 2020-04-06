Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса

Разработчик интеллектуального ПО для систем видеонаблюдения Macroscop, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», в рамках борьбы с COVID-19 запустил пакет видеоаналитики. Детекторы позволяют определить отсутствие медицинской маски на лице и подсчитать количество людей в очереди.

Александр Коробков, генеральный директор Macroscop, отметил: «Ситуация с коронавирусом глобальна, она объединяет человечество. Каждый стремится сделать что-то полезное для общества. Наш вклад: все, что хотя бы потенциально может помочь противостоять распространению инфекции, мы даем бесплатно. Это касается нового модуля детекции отсутствия масок, интеграции тепловизоров. И если это спасет хоть чью-то жизнь, мы работали не зря».

Детектор предназначен для выявления людей без масок в зонах, где применение средств индивидуальной защиты необходимо. Одновременно модуль может определять до 10 человек в кадре, при этом распознавание лиц не производится. Детектор сообщит, если в кадре появятся люди без защитных масок (с помощью смс, PUSH-уведомления, сигнала тревоги на мониторе или письма), чтобы оператор системы принял меры для устранения нарушения. Детектор отсутствия масок доступен в Macroscop версий LS, ST, а также в Macroscop ULTRA. Модуль предоставляется бесплатно.

Одновременно с этим компания предлагает использовать детектор скопления людей (или подсчета людей в очереди). Видеоаналитика определяет количество людей в поле зрения камеры и отправляет уведомление, если их слишком много. Такое программное обеспечение может быть полезно в магазинах, аптеках, аэропортах, торговых центрах. Получив уведомление, оператор системы информирует персонал о том, что для обслуживания клиентов требуются дополнительные сотрудники.

Еще один детектор - пустых полок - помогает магазинам держать товар в наличии и сохранять лояльность покупателей. Обнаружив полку с уровнем товара менее заданного, модуль отправит уведомление администратору, чтобы тот исправил ситуацию.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Способность компании быстро адаптироваться к изменившимся реалиям – один из показателей зрелости. Компания Macroscop создала очень актуальное в современных условиях решение, которое продиктовано насущными потребностями, обусловленными текущей ситуацией, и поможет противостоять вирусной угрозе».