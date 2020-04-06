Pocketkey автоматизировала процессы постпродажного обслуживания

Okdesk объявила о том, что по итогам внедрения ее help desk системы Pocketkey автоматизировала все процессы постпродажного обслуживания, работу выездных специалистов, исключила потерю заявок и начала зарабатывать на технической поддержке своих клиентов.

Служба техподдержки Pocketkey работает с большим количеством заявок. Поначалу в компании учет клиентских обращений по обслуживанию велся в виртуальной канбан-доске Trello и доработанной специально для этого системе AmoCRM.

Оба варианта не принесли ожидаемого результата: процессы сервисной поддержки и постпродажного обслуживания фактически оставались непрозрачными и даже близко не позволяли автоматизировать все необходимые аспекты. Это приводило к частичной потере заявок, увеличению сроков решения обращений, невозможности вести учет в срезах относительно клиентских локаций и их оборудования. Используемые системы также не позволяли контролировать работу выездных инженеров.

Все вышеперечисленные проблемы Pocketkey решил с помощью специализированной help desk системы Okdesk. Кроме того, благодаря этой программе у компании появилась возможность перейти от бесплатной и бессистемной выездной поддержки в рамках гарантийных обязательств к платной модели обслуживания клиентов.

Теперь все заявки от тысячи клиентов поступают в Okdesk через различные каналы (телефон, электронная почта, telegram-бот, мобильное приложение заявителя). По некоторым процессам заявки создаются автоматически за счет интеграции с другими внутренними инструментами.

«Это упростило нашу работу. А в некоторых аспектах позволило нам проактивно реагировать на проблемы клиентов еще до их обращения. Так, в Okdesk у нас в автоматическом режиме создаются заявки, связанные с ошибками шейкеров, которые установлены у клиентов. Например, когда закончилась вода или заклинило подачу стаканчиков, устройство выдает ошибку, которая регистрируется в виде заявки», - отметил технический директор Pocketkey Владимир Корельский.

В Okdesk ведется база клиентов (контактные лица, их обращения, локация заказчика) и учет обслуживаемого оборудования. Это позволяет не просто фиксировать заявки «по месту» или выявлять проблемы в инфраструктуре, но и по-другому взглянуть на сам процесс выездного сервиса и контроль работы инженеров «в полях».

«Несмотря на повсеместное проникновение интернета и развитие инструментов удаленного подключения, количество “умной” инфраструктуры, которую нужно ремонтировать физически, только увеличивается. А переход к концепции промышленного интернета вещей еще более явно обнажает зависимость компаний-производителей от зрелых сервисных партнеров “на местах” или собственной выездной службы. С Okdesk уже сегодня мы предоставляем любому современному сервисному бизнесу возможность быть “на переднем крае” решения своих ключевых задач», - отметил директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.