МИС «Ариадна» адаптирована к работе в ОС «Лотос»

Флагманский продукт компании «Брегис» — АРМ «Лаборатория» МИС «Ариадна», прошла внутреннее тестирование совместимости с операционной системой «Лотос» российского разработчика «Энстрим». Подтверждена полная совместимость и корректность работы. Положительные результаты испытаний позволяют уверенно рекомендовать этот стек программного обеспечения для внедрения в медицинских организациях.

На базе операционной системы «Лотос» и АРМ «Лаборатория» Медицинской информационной системы «Ариадна» (ЛИС «Ариадна») медицинские организации могут создавать готовые рабочие места врачей и младшего медицинского персонала, оснащенные полным набором необходимого программного обеспечения для работы в клинико-диагностических лабораториях.

ЛИС «Ариадна» предназначена для работы в клинико-диагностических лабораториях, для обеспечения сбора, обработки и накопления информации, а также для автоматизации всех технологических процессов, процессов управления и коммуникации.

ЛИС «Ариадна» позволяет осуществить автоматизацию всех бизнес- процессов в клинико-диагностических лабораториях, полностью охватывая преаналитический, аналитический и постаналитический этапы. Это позволяет минимизировать ошибки персонала, сократить время проведения исследований, повысить качество выполняемых исследований, получить необходимую отчетную информацию о всей работе лаборатории в необходимом виде. ЛИС «Ариадна» имеет в своем составе гибкий интеграционный модуль, который позволяет обеспечить интеграцию с любой медицинской информационной системой в полном объеме: прием заказов, передача результатов исследований, справочные данные, карточки пациентов с данными ФОМС. В составе данного продукта также реализована автоматическая интеграция с программно-аппаратным комплексом Национального интеграционного центра мониторинга биологических угроз (ПАК НИЦ МБУ). Также система имеет в своем составе многофункциональный модуль – Централизованный архив лабораторных исследований (ЦАЛИ) позволяет в режиме онлайн осуществлять сбор и объединение данных лабораторных исследований от всех ЛИС «Ариадна» в регионе с целью последующего мониторинга и анализа эффективности работы лабораторной службы, а также эпидемиологической ситуации в регионе.

ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ), в том числе криптографическую защиту (СКЗИ). Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.