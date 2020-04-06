Комплекс решений «Крок» для удаленной работы пополнился новыми сервисами

«Крок» объявила о том, что в обновленном портфеле решений заказчикам предлагается автоматически мониторить рабочее время сотрудников на «удаленке», осуществлять дистанционный строительный контроль, перевести контакт-центры в облака, укрепить системы информационной безопасности и еще 7 новых сервисов для эффективной работы бизнеса вне зависимости от размера и отраслевой специфики. Всего заказчики смогут воспользоваться двумя десятками различных продуктов. В большинстве случаев их инсталляция проходит дистанционно, а срок развертывания составляет от 4 часов.

«Мы понимаем, насколько важен в новых реалиях time-to-market. Для наших заказчиков, чей приоритет заключается в молниеносной адаптации к новым условиям, мы предлагаем «жизненно важные» инструменты для реализации и поддержки гибридной ИТ-инфраструктуры, обеспечения информационной безопасности и другие решения, внедрение которых займет от нескольких часов. Сервисы для удаленного управления сотрудниками и роботизации бизнес-процессов начнут работать уже через неделю после начала внедрения. Для бизнеса, который хочет эффективно функционировать в течение долгого карантина, мы предлагаем целый пул инструментов со сроком реализации от 1 до 8 недель. Мы ежедневно анализируем текущую ситуацию и оперативно обновляем набор решений и возможностей для наших заказчиков», — отметил Вячеслав Танцоров, директор по операционному маркетингу ИТ-компании «Крок».

В компании считают, что дистанционная работа будет не менее эффективной личного присутствия в офисе, если обеспечить высокий уровень доступности необходимых КРОК подготовил ряд мер и технологий, которые помогут работодателям сохранить ключевые показатели и эффективность во время карантина.

Сервис по оптимизации и ускорению работы сайта. Рост спроса на онлайн-продажи приводит к увеличению нагрузки на серверные мощности, а это, в свою очередь, ведет к замедлению загрузки сайта и отрицательно сказывается на конверсии и посещаемости. Лишняя секунда загрузки уменьшает конверсию на 7%; порядка 40% пользователей уходит с сайта, если он грузится больше 3 секунд. Сервис КРОК позволяет ускорить загрузку контента на сайте интернет-магазинов в РФ и СНГ, снизить нагрузку на серверы, а также обеспечить защиту сайта от DDoS атак и ботов. Настройка и отладка решения занимает 1-2 дня. Интеграция проходит без прерывания работы.

Автоматический мониторинг рабочего времени и удаленная поддержка сотрудников. При переводе сотрудников на дистанционный формат работы важно контролировать эффективность каждого эксперта, а также выполнять учет рабочего времени и обеспечивать оперативную поддержку для быстрого решения возникающих вопросов. Благодаря решению КРОК, работодатель сможет увидеть развернутую картину деятельности каждого сотрудника, а также предотвратить утечки конфиденциальной информации. Программа-агент запускается на рабочих станциях или терминальных серверах, отслеживает действия пользователя и события на его компьютере, передает их на сервер, а также реализует различные блокировки и запреты доступа в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к SIEM и DLP системам. Может работать на удаленном компьютере, не находящемся в локальной сети компании. Продукт включен в реестр отечественного ПО; срок реализации – от семи дней.

Контакт-центр из «Облака КРОК». При переходе на удаленную работу страдает качество каналов связи оператора. В результате снижается лояльность клиентов, что может привести к финансовым потерям компании. Контакт-центр из облака – продукт, позволяющий поддерживать коммуникацию по различным каналам с внутренними и внешними клиентами. Сервис предоставляет отчетность в режиме реального времени. Позволяет записывать и хранить диалоги операторов в облаке (позволяет экономить собственные мощности). Услуга оказывается, как сервис, что позволяет бизнесу избежать капитальных затрат. Решение развертывается за десять дней.

Готовность бизнеса к дистанционной работе. При переводе сотрудников на внеофисный формат необходимо оценить возможности и выбрать удобные и эффективные цифровые инструменты. В результате компании получат карту решений, которая содержит список бизнес-процессов, необходимых для перехода на удаленный формат работы, плановые сроки перехода, стоимость проекта и результаты.

Обеспечение работы дистанционных сотрудников. Во время дистанционной работы важно обеспечить бесконтактную коммуникацию с коллегами, клиентами и партнерами. Вне офиса сотрудники теряют возможность оперативно реагировать на запросы, проводить групповые презентации и переговоры, организовать совместный документооборот. КРОК предлагает использовать облачные сервисы для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами через конференцсвязь UltraHD, которой могут воспользоваться более 500 участников. Ключевые преимущества этого решения: удобная интеграция с любыми ИТ системами, доступность видеосвязи абсолютно на всех платформах (Windows, Linux, macOS, Android), обеспечение связи без установки плагинов. Облака КРОК соответствуют всем требованиям регуляторов в части обработки персональных данных, согласно 152-ФЗ.

Виртуальное рабочее место. Для получения удаленного доступа к рабочему месту в любое время и из любой точки мира ИТ-компания предлагает технологию «Цифрового рабочего пространства» (Digital Workspace). Фактически пользователям удастся перенести рабочий стол, ОС и установленное ПО в виртуальное пространство, что позволит им не быть привязаным к конкретному «железу». Обеспечить это помогут технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) и UEM (Unified Endpoint Management) через защищенный доступ.

Роботизация бизнес-процессов. Во время дистанционной работы важно минимизировать количество задач, связанных с операционной деятельностью в офисе. Острая необходимость в этом пропадает после внедрения корпоративного робота. Он способен решать типовые задачи, такие как оформление документов, согласование справок и т.д. Задания роботу можно отправить через мессенджер и в нем же запросить отчет, который будет сформирован в онлайн-режиме.

Дополнительные решения. Помимо этого, КРОК предлагает комплекс технологий по обеспечению информационной безопасности и предоставлению инфраструктуры в аренду. Сейчас корпоративные ИТ-системы подвержены кибер-риску и работают в режиме пиковой загрузки. КРОК готов предоставить виртуальные серверы, системы хранения данных, сетевые сервисы и гарантию высокой надежности и производительности ИТ-систем. Срок внедрения портфеля решений в зависимости от объема работ составляет от 4 часов до 2 месяцев.