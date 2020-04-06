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Геометрия оценки — проверка сотрудников по голосу

Интеграция Бизнес-приложения Облака

Руководитель HR-проектов 151EYE Александр Плужников на конференции HR-Tech 2020 рассказал о новых методах оценки сотрудников и вот что из этого получилось.

Если осмотреться по сторонам, то вокруг можно увидеть сотни геометрических фигур: экран, стол, кружка и т.д. Но это ассоциация может пойти дальше: в оценку, обучение и развитие людей. Предположим, треугольник — это сфера услуг, круг — продажи, а квадрат — промышленность и каждый человек работают в своей среде, подходящей ему геометрически. Но для работодателей возникает вопрос: подходит ли человек и как определить его фигуру?

Здесь снова работает геометрия. Если представить отдельного человека как круг со своими потребностями, то в работе появляется новая фигура из трех кругов: сотрудник, HR и собственник — вместе они образуют треугольник, который никак не может прийти к согласию из-за личных интересов каждого. Поэтому нужно найти общую константу и к чему-то ее привести. Решением становится четвертая сторона: она помогает приобрести компании устойчивость, понять голос каждой стороны и определить, что с ним делать дальше, — это 151EYE, облачная платформа оценки персонала по голосу.

Все происходит автоматически с быстрым внедрением в бизнес-процессы. Интервью с человеком проводит бот с помощью обычного мобильного телефона. Система моментально нарезает голос на сегменты, анализирует его характеристики и соотносит определенные параметры с уровнем эмоционального и когнитивного стресса. Полученные результаты показывают: отношение человека к 20 компетенциям, все социально желательные ответы и возможные риски. Таким образом, можно составить настолько специфичную фигуру, которая вольется именно в вашу команду. Появляется объективность, независящая от «фигур-людей», а производительность сотрудника и компании вырастает из-за правильной мотивации и нахождения человека на комфортной для себя должности.

Метод называется LVA — многоуровневый анализ голоса с точностью 96%. Технологии уже 20 лет, она используется в таких странах, как США, Германия, Бельгия, Япония, Китай. И благодаря своей гибкости ее применение практически безгранично: в страховых и транспортных компаниях, банковской среде, колл-центрах, маркетинге, нейромаркетинге и игровой индустрии.

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