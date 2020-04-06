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Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Конфидент» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы средства защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock Linux (производства «Конфидент») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа для персональных компьютеров и серверов под управлением ОС семейства Linux (сертификат соответствия ФСТЭК России № 3594 от 04 июля 2016 г.). Может применяться в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в информационных системах 1 уровня защищенности персональных данных, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно. СЗИ НСД Dallas Lock Linux зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№426). СЗИ от НСД Dallas Lock Linux может применяться с несертифицированной версией РЕД ОС.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Тестирование на совместимость российских программных продуктов — важный шаг не только к реализации политики импортозамещения в области ПО, но и к обеспечению информационной безопасности. «Ред софт» и «Конфидент» сработались в этом вопросе и готовы предложить рынку комплексное импортонезависимое решение для обеспечения безопасности на объектах критической инфраструктуры», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«В условиях перехода на импортозамещающие технологии повышается спрос на отечественные решения: необходимо осуществить переход как существующих, так и вновь создаваемых информационных систем на отечественные ОС, а также обеспечить безопасность информации. В сотрудничестве с «Ред софт» мы создаём условия для удовлетворения этого спроса. Помимо наращивания сертифицированной функциональности, одним из важнейших направлений развития СЗИ НСД Dallas Lock Linux является обеспечение совместимости с отечественными операционными системами. Эта работа будет продолжена», — отметил Егор Кожемяка, директор Центра защиты информации группы компаний «Конфидент».

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