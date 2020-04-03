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Selectel направил вычислительные мощности на борьбу с коронавирусом

Интеграция Инфраструктура

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel подключился к проекту распределенных вычислений Folding@Home, который координируют ведущие научные лаборатории мира. Он сосредоточен на изучении нового коронавируса и поиска эффективных средств терапии.

Selectel успешно протестировал работу пула выделенных серверов с графическими ускорителями Nvidia Geforce GTX 1080 в сети Folding@Home. Они наилучшим образом подходят для интеллектуального анализа данных, поскольку проводят сложные вычисления со скоростью в сотни терафлопсов, недоступной обычным центральным процессорам. Полученные результаты позволяют Selectel выделить исследовательскому проекту дополнительные свободные ресурсы.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, сказал: «В эти непростые недели отчетливо проявилась роль облачных технологий в современном мире. Они обеспечивают доступность медицины и образования, позволяют нам дальше работать и поддерживать социальные связи. За технологиями — и возможность быстрого научного прорыва в борьбе с коронавирусом. Поэтому мы приняли решение подключиться к Folding@Home».

Folding@Home — проект распределенных вычислений для компьютерного моделирования свертывания молекул белка, созданный учеными Стэнфордского университета. В феврале Folding@Home подключился к исследованию коронавируса 2019-nCoV. После этого общая вычислительная мощность сети достигла 1,5 экзафлопса, что сравнимо с производительностью всех суперкомпьютеров в мировом рейтинге TOP500.

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