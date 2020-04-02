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Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel

Интеграция Электроника Облака

Клиенты облака «Крок» смогут повысить эффективность работы таких требовательных к производительности приложений, как системы «1С», благодаря процессорам Intel Xeon Gold 6244. По оценкам «Крок Облачные сервисы», созданные на их основе конфигурации более чем на 30% быстрее, чем вычислительные среды на процессорах предыдущего поколения. Результат использования — надежная эксплуатация высоконагруженных баз данных.

Раньше некоторые ресурсоемкие приложения теряли в производительности при миграции в публичное облако. Например, системы «1С» откликались хуже в виртуальной среде из-за повышенных требований к тактовой частоте процессора. Чтобы исправить ситуацию и позволить подобным программным продуктам работать быстрее, клиенты стремились увеличить количество ядер на виртуальных машинах. Но это не решало проблему. С появлением в облаке «Крок» более мощных процессоров Intel Xeon Gold 6244 удалось добиться того же уровня эффективности бизнес-систем, что и в локальной инфраструктуре.

Нужный тип процессора доступен из консоли облака «Крок». Клиенты провайдера могут выбрать его наряду с другими вычислительными ресурсами. Новые процессоры призваны обеспечить производительную работу нагруженных баз данных и «тяжелых» приложений без дополнительных настроек. Это подтверждено тестом Гилева, который перед вводном в эксплуатацию провела команда «Крок Облачные сервисы». Нагрузочное тестирование показало, что использование виртуальных машин на базе процессора Intel Xeon Gold 6244 позволило преодолеть отметку «Хорошо» в тесте Гилева с показателем в 35,21 пункта. Это является гарантией комфортной работы бизнес-приложений на базе «1С» в виртуальной среде.

«С новыми процессорами Intel, системы, подобные "1С", начинают "дышать" в облаке. И вместе с такими традиционными облачными преимуществами, как снижение затрат на ИТ и гибкое масштабирование, наши клиенты получают возможность работать с одним из ключевых бизнес-сервисов на высоких скоростях», — сказал Павел Колмычек, директор сети дата-центров «Крок».

Процессор Intel Xeon Gold 6244 входит в состав масштабируемого семейства Intel Xeon второго поколения, предназначенного для создания гиперконвергентной инфраструктуры, в том числе для облачных сервисов. Сегодня на долю процессоров семейства Xeon Scalable приходится 50% всех виртуализированных окружений по всему миру, и к 2024 г. с развитием 5G эта доля может вырасти до 80%.

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