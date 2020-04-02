На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов

Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») 31 марта 2020 года завершила прием заявок на второй всероссийский конкурс технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Призовой фонд конкурса, стартовавшего в начале февраля, составляет 10 миллионов рублей. Кроме финансирования команда-победитель получит комплексную диагностику заявленного проекта, практические рекомендации по доработке и масштабированию, и возможность запустить пилот на базе компаний «ИКС Холдинга» (около 30 предприятий).

«Новый сезон Криптонит Startup Challenge показал положительный тренд – в нашей стране активно развивается наука и подрастает новое поколение ученых, - сказал Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». Нам поступило 529 проектов как из крупных региональных центров, включая Москву и Санкт-Петербург, так и удаленных уголков страны. Стартапы развиваются даже за Полярным кругом. Мы видим, как вырос интерес к конкурсу. Чем теснее сегодня мы будем сотрудничать с молодыми ИТ-талантами и поддерживать их, тем эффективнее завтра мы будем решать задачи как в масштабах отдельно взятой отрасли, так и в масштабах страны».

Наиболее популярным направлением для развития бизнеса и внедрения технологий, согласно заявкам, стали большие данные (Big Data - 36% от общего числа заявок). Следом идут искусственный интеллект (AI - 33 %) и машинное обучение (Machine Learning - 31%).

«Большие данные помогают во всех областях цифровой жизни начиная от индивидуальных маркетинговых предложений до социально-ориентированных сервисов для спасения жизней. Поэтому интерес к этой сфере у стартапов очень высок, - отметила президент Ассоциации больших данных в России Анна Серебряникова. В Ассоциации мы также планируем создание песочницы данных для стартапов, где у них будет возможность протестировать свои сервисы на данных крупнейших игроков рынка и создать еще больше полезных цифровых решений.

В ближайший год на венчурном рынке будет больше сделок с компаниями, технологично решающими такие задачи как онлайн образование, телемедицина, сервисы совместных конференций, онлайн спорт, HR проекты с дистанционными элементами взаимодействия. Также сервисы удалённого мониторинга и обеспечения информационной безопасности становятся крайне актуальными в текущих реалиях», - отметила Анна Серебряникова.

Среди отраслевых сегментов рынка в Криптонит Startup Challenge лидирует промышленный сектор (PromTech - 43%) и технологические решения для «умного» города (Smart City - 36%). При этом 55% стартапов считают свой продукт кросс-индустриальным.

Предприниматели от Калининграда до Находки в течение двух месяцев отправляли проекты, чтобы испытать свою идею на прочность. Географически, 60% всех заявок приходится на регионы. Среди них лидируют Ленинградская, Свердловская и Новосибирская область. Ярко на фоне претендентов на призовой фонд конкурса выглядят Уральский и Сибирский регионы. Заметны на карте Криптонит Startup Challenge Татарстан и города Поволжья, Краснодарский край и города Северного Кавказа. На конкурс приходили заявки с Дальнего Востока и городов «Русского Севера». Как и в прошлом году конкурс вышел за границы России: в числе участников стартапы из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Портрет стартапа в новом сезоне Криптонит Startup Challenge представлен в основном мужчинами-предпринимателями – 92% аудитории. Самому молодому из них 16 лет. Большинство проектов, 66% от общего числа, молодые и основаны не более 2 лет назад. На стадии MVP находится 34%. Готовы к масштабированию и провели пилот 28%. 60% планируют развиваться по B2B модели.

Все стартапы пройдут отборочный тур, который включает в себя оценку по следующим параметрам: статус разработки и новизна продукта, команда проекта, потенциал рынка, конкурентные преимущества и бизнес-модель.

Вместе с организационным комитетом оценивать проекты будет экспертный совет конкурса. В него войдут специалисты и руководители компаний «ИКС Холдинга», а также внешние эксперты. Отборочный тур продлится до конца апреля.

В полуфинальных раундах, которые состоятся 14 и 15 мая, встретятся 20 команд. В финал выйдут 10 стартапов, которые представят свои идеи жюри – главам крупнейших корпораций страны.