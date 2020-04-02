«Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS

НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») — дочернее предприятие «Лаборатории Касперского» и ИТЭЛМА, разработало программно-аппаратный комплекс IKS1000GP, который предназначен для сбора и обработки «сырых» промышленных данных (шлюз промышленного интернета вещей — IIoT GateWay).

Это решение создано на базе KasperskyOS и оборудования компании «Сименс». Оно имеет большой экспортный потенциал, ведь сквозные цифровые сервисы, основанные на доверенных промышленных данных и построенные на открытой облачной платформе, — это принципиально новое явление как для России, так и для международных рынков.

«Сегодня на уровне производственных площадок по всему миру можно собирать очень большой объём данных о состоянии оборудования, параметрах окружающей среды и даже условиях работы персонала. Однако на практике 85% промышленного оборудования остаётся неподключённым. Одна из причин — отсутствие полной уверенности в достоверности собираемых данных, — сказал Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии». — Если же данные будут собраны с помощью нашего шлюза непосредственно с промышленного оборудования, то практически все они могут лечь в основу последующего анализа. Это позволит обнаруживать или предсказывать самые разные события, ранее не выявленные аномалии, сильно сокращая количество незапланированных остановок производства и создавая предпосылки для новых бизнес-моделей».

Разработанный программно-аппаратный комплекс получает информацию от промышленного оборудования, включая станки, конвейеры, двигатели и турбины. Далее он в режиме реального времени агрегирует потоки данных и подготавливает их к использованию платформами промышленного интернета вещей (IIoT). Важное преимущество применения шлюза — возможность безопасно передавать промышленные данные на удалённую площадку предприятия. Таким образом, сводятся к минимуму действия человека в производственном контуре, а экспертная оценка данных (интерпретация сложных событий, выявление скрытых закономерностей и аномалий и так далее) может проводиться в онлайн-режиме небольшой группой специалистов или с помощью технологий машинного обучения.

«При соединении промышленного оборудования с платформами аналитической обработки или IIoT-платформами важно не допустить подмены данных. Это может как повлечь ошибочные решения, так и создать риск нелегитимного доступа к физическому оборудованию. Сегодня большое количество связанных между собой датчиков и контроллеров, которые производят поток промышленных данных, невозможно защитить наложенными решениями для обеспечения кибербезопасности. Именно поэтому шлюз создан на базе KasperskyOS — безопасной операционной системы, которая работает только в соответствии с разрешёнными правилами использования промышленных данных и запрещает все остальные действия», — отметил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

При использовании шлюза предполагаются два основных способа хранения и обработки данных. В первом случае программно-аппаратный комплекс передаёт информацию в облако, которое находится в центре обработки данных компании «Сименс». Во втором — заказчик может создать собственное частное облако, в таком случае информация точно не будет передаваться за периметр предприятия.

Первая версия шлюза IKS1000GP создана на коммерчески доступной аппаратной платформе SIMATIC IoT2040 компании «Сименс», на которую была портирована KasperskyOS. На базе этой операционной системы разработчики дочернего предприятия «Лаборатории Касперского» и ИТЭЛМА сделали пять различных программных компонентов, отвечающих за взаимодействие с облачной платформой промышленного интернета, принимающих данные от оборудования и использующихся для конфигурирования и управления. Использование шлюза IKS1000GP позволяет строить сквозные информационные сервисы, связывающие уровень производственного оборудования с процессами управления операционной эффективностью производства — и тем самым раскрывать экономический потенциал промышленных данных.

«Применение сквозных цифровых сервисов, основанных на промышленных данных, — это, прежде всего, переход на новые бизнес-модели, которые отличаются большей гибкостью, прозрачностью и эффективностью. Они также открывают возможности для включения предприятий и сервисных компаний в отраслевые и глобальные производственные цепочки, что особенно важно сегодня для развития российской промышленности», — отметил Александр Либеров, президент «Сименс» в России.

НПО «Адаптивные промышленные технологии» и группа ЧТПЗ участвуют в совместном инновационном проекте по применению технологий промышленного интернета вещей в области цифровой трансформации и прослеживаемости работы предприятия. Основная задача проекта связана с прямым подключением к промышленному оборудованию с целью сбора, накопления и анализа получаемых данных и оценки на их базе ключевых производственных показателей в динамике. В рамках пилотного проекта разработан сквозной цифровой сервис на облачной платформе Siemens MindSphere, а безопасность подключаемого оборудования, а также доверенность передаваемых данных обеспечивают шлюзы IKS1000GP.

«Группа ЧТПЗ первой из промышленных компаний пилотировала данное решение, и в случае успешных доработок компания рассматривает возможность его применения на площадках «ЧТПЗ. Трубный сервис» — это новое бизнес-направление компании по предоставлению клиентам комплексных услуг по производству и обслуживанию насосно-компрессорных труб. Решение «Апротех» IKS1000GP позволяет оперативно собирать и передавать данные о производстве и ремонте трубной продукции, что позволит снизить стоимость эксплуатации систем и повысить операционную эффективность производства. Использование подобных решений отвечает принципам программы клиентоцентричной трансформации Группы ЧТПЗ на базе цифровых технологий, запущенной в 2018 году», — сказал директор по информационным технологиям группы ЧТПЗ Рустам Абдрахманов.