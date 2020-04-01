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Пользователи ОС Astra Linux получили возможность сдавать отчетность через «Контур.Экстерн»

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ГК Astra Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем, и «СКБ Контур» сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость программного продукта «Контур.Экстерн» и ОС семейства Astra Linux.

Разработчики «Контура» создали специальный плагин, обеспечивающий корректную работу совместного решения. После его установки пользователи операционных систем Astra Linux могут представлять через интернет отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие государственные контролирующие органы России, а также полноценно пользоваться всей функциональностью «Контур.Экстерна».

«В "Контур.Экстерне на Linux доступна не только сдача отчетности, но и все остальные возможности системы: заполнение форм отчетности, редактирование и проверка их на ошибки, работа с требованиями, многопользовательский режим, онлайн-таблица отчетности, автосверка с ФНС России, проверка контрагентов на благонадежность, финансовый анализ, справочно-правовая база и другие», — сказал Артем Прескарьян, руководитель проекта «Контур.Экстерн».

Количество организаций, участвующих в национальном проекте импортозамещения и переходящих на отечественное ПО, постоянно растет. Многие компании, госкорпорации, министерства, ведомства, в том числе структуры, работающие с информацией ограниченного доступа, уже отказались от ОС Windows в пользу Linux-подобных операционных систем. Теперь пользователи Astra Linux могут настроить защищенный электронный документооборот с государственными контролирующими органами через «Контур.Экстерн».

«Заказчики могут быть уверены, что все документы будут своевременно доставлены и их целостность не нарушится. Это гарантируют как алгоритмы обеспечения информационной безопасности, задействованные в сертифицированной всеми регуляторами российского рынка продукции ГК Astra Linux, так и средства криптографической защиты, применяемые в документообороте через систему "Контур.Экстерн"», – сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

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