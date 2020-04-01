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ПО Proget Mobile Device Management теперь доступно на бесплатной основе

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Proget Software объявила о расширении бесплатного использования своего решения для управления и обеспечения безопасности мобильных устройств, чтобы помочь компаниям обеспечить удаленную работу сотрудников.

В то время, когда все больше и больше сотрудников вынуждены работать удаленно, вопросы, связанные с управлением и безопасностью использования мобильных устройств и защиты корпоративных данных, выходят на первый план в организациях разного уровня и размера. В таких условиях вероятность, что злоумышленники попытаются воспользоваться внезапным всплеском использования мобильных устройств и удаленной работы, значительно возрастает и создаст дополнительную угрозу корпоративной безопасности и защите данных.

Proget Software расширяет бесплатное использование своего ведущего решения для защиты и управления мобильными устройствами - Proget Mobile Device Management, чтобы помочь компаниям минимизировать риски. Теперь любая компания может получить доступ к полнофункциональной последней версии решения Proget на срок до 60-ти дней.

«Proget делает свое решение бесплатным на 60 дней не только для российских компаний, но и для всех компаний в мире. У нас есть ресурсы и возможности помочь компаниям обеспечить безопасное использование мобильных устройств, и мы готовы оказать поддержку всем, кто не успел подготовиться к изменившимся условиям работы» – отметила Татьяна Козырева, директор по продажам Proget в России, СНГ, Грузии и Монголии.

Proget Software рекомендует обратить внимание на следующий функционал при выборе решения: дистанционное подключение устройств, так как это позволяет получить доступ к мобильному устройству без необходимости непосредственно приносить устройство в ИТ-отдел; шифрование данных с использованием криптографических алгоритмов необходимо для обеспечения безопасности данных; контейнеризация корпоративных данных дает дополнительные гарантии конфиденциальности личного контента и использования, это особенно важно при политике BYOD; современным подходом к осуществлению мониторинга и защиты устройства и содержащихся в нем данных является технология Mobile Threat Prevention, которая позволяет реагировать на инциденты с помощью предварительно настроенных ответов - например, удаление данных компании с устройства после нескольких попыток ввода неверного PIN-кода; функции геолокации должны определяться задачами, которые решает компания, так как с их помощью, можно осуществлять блокировку/активацию определенных функций телефона при входе/выходе из определенный геозоны; можно применять политики геолокации в нескольких режимах: интервальная отправка информации, по запросу или по событию, например, начало движения устройства с определённой скоростью; функции удаленного стирания данных для случаев потери или кражи устройства, включая поиск местоположения, возможность удаленно стирать корпоративные или все данные, делая устройство непригодным для дальнейшего использования; установка и контроль приложений, которые можно загрузить и использовать на устройстве и применение политик «черных» и «белых» списков, помогают защитить устройство от вредоносных приложений; решение должно поддерживать управление мобильными устройствами с разными ОС: Android, iOS и Windows.

Proget MDM отвечает современным запросам по использованию архитектуры на основе ПО с открытым кодом, а требования к аппаратным ресурсам являются одними из самых низких среди решений подобного класса.

В России компания открыла свой первый офис в начале 2019 года, среди клиентов Proget компании различного размера от малого бизнеса до крупных производителей, логистических компаний и представителей российского ритейла.



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