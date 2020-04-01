МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам

МТС совместно с психологами МГУ имени М.В. Ломоносова и Школы РАНХиГС запускают бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам «Помогаем быть дома» на период действия карантина по телефону +7(495) 609-87-02.

На линию могут обратиться жители Москвы по вопросам, связанным с трудностями социальной изоляции, ощущениями дискомфорта, тревоги, депрессии, чувства одиночества и другими проблемами, вызванные вынужденным длительным пребыванием в замкнутом пространстве и узким кругом общения. Психологи помогут мамам, которые сейчас находятся дома вместе с детьми и продолжают работать, а также одиноким людям, которым также сложно справиться с вынужденной изоляцией. На звонки ответят психологи-волонтеры: сотрудники кафедры психологии личности факультета психологии МГУ и «Школы антропологии будущего» РАНХиГС.

«На связистах в сегодняшней ситуации лежит большая ответственность – сохранить стабильную работу своих сетей, которые испытывают сейчас серьезную нагрузку. Люди стали чаще и больше общаться из дома как в интернете, так и по домашнему телефону. Разговоры «по душам» в этот непростой период становятся важной, а для некоторых единственной психологической поддержкой. Мы надеемся, что горячая линия психологической поддержки поможет многим москвичам легче пережить этот период», – сказал коммерческий директор Московского региона МТС Алексей Назаров.

«Сегодня каждый из нас пытается внести посильный вклад в решение сложной ситуации, в которой мы оказались. Психологи могут помочь отыскать адекватные способы справиться с особыми проблемами, которые возникают в ситуации пандемии. Мы все иногда нуждаемся в психологической поддержке, в кризисные периоды мы нуждаемся в ней чаще, чем обычно. И в этом нет ничего предосудительного или странного. Вместе мы преодолеем все трудности», – отметила член-корреспондент Российской академии образования, профессор факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Фонда развития интернета Галина Солдатова.

За последнюю неделю число звонков по городским домашним телефонам МГТС выросло на 10%. В условиях ограничения передвижения городской телефон для людей старшего поколения становится одним из важнейших инструментов социализации. По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в столице проживают 1,8 миллиона людей старше 65 лет, 20% из которых — проживают без детей и внуков.

Работа линии психологической помощи «Помогаем быть дома» основывается на принципах толерантности, анонимности и конфиденциальности.

Все звонки на горячую линию «Помогаем быть дома» с московских городских телефонов бесплатны. Режим работы: с 9-00 до 18-00.