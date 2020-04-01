Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«AT Consulting Восток», которая является резидентом новосибирского Академпарка, разработала систему по предотвращению и контролю распространения вирусной инфекции COVID-19. Система предназначена для региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, она помогает выявлять потенциально зараженных людей, круг их контактов и отслеживать соблюдение карантина.

Система обеспечивает автоматизацию работы оперативных штабов, которые созданы в субъектах Российской Федерации для борьбы с распространением коронавируса. Решение охватывает широкий круг функций, которые возложены на представителей региональной власти в условиях пандемии.

В их числе сбор, хранение и обработка данных по гражданам, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу регионов, заболели или находятся под наблюдением, организация работы колл-центров для информирования населения, взаимодействие с федеральными органами власти, экстренными службами и муниципалитетами.

Решение создано на базе собственной разработки AT Consulting Восток – платформы Smart City Cloud. Она предназначена для организации единого информационного пространства региональных органов власти, ее легко внедрить, масштабировать и дополнить новыми функциями. Возможности платформы уже были задействованы на проектах компании в сфере здравоохранения, поэтому новый сервис для борьбы с COVID-19 удалось запустить в кратчайшие сроки. При содействии региона решение разворачивается и запускается за 5 часов.

«Мы доработали решение буквально за несколько дней, потому что хорошо знаем специфику информатизации органов власти и медицинских учреждений, в том числе управления потоками пациентов, что сейчас востребовано как никогда. Скорость реагирования – самое важное при предотвращении эпидемии. Уже сегодня правительства субъектов могут внедрять наш сервис для интеллектуальной поддержки штабов. Он обеспечивает единое цифровое пространство для всех участников, оперативный сбор и анализ информации, ее наглядное представление для принятия управленческих решений», – сказал Владимир Высоцкий, генеральный директор AT Consulting Восток.

Другие материалы рубрики

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K

МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу

А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов

ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках