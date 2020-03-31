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«Мегаплан» поможет бизнесу контролировать работу сотрудников на удаленке

Интеграция Бизнес-приложения

Разработчики CRM-системы «Мегаплан» запустили бесплатный сервис для контроля за работой удаленных сотрудников. Платформа поможет руководителям настроить безопасный обмен документами компании, отслеживать задачи, контролировать исполнителей и общаться в защищенном чате на смартфоне или домашнем компьютере.

«Мегаплан» предлагает бизнесу бесплатно и без ограничений по количеству сотрудников воспользоваться менеджером задач с гибкой настройкой прав доступа для сотрудников, корпоративным календарем и чатом, а также возможностью безопасно обмениваться и хранить в облаке 10 ГБ данных. Пользователи смогут бесплатно установить на смартфон мобильное приложение для оперативного контроля за выполнением задач и результатами сотрудников.

«Бизнес активно ищет инструменты, чтобы оставаться на связи с сотрудниками и контролировать исполнение задач. Так, с 16 марта количество запросов на подключение к "Мегаплану" увеличилось на 25%. И главным вызовом для нас стало то, что основной продукт компании намного больше и сложнее текущих потребностей рынка, — отметил генеральный директор "Мегаплана" Сергей Козлов. — Поэтому мы изучили самые популярные опции, которые ищут наши потенциальные пользователи, и объединили их в одном полностью бесплатном сервисе».

«Мы запустили новый бесплатный продукт, чтобы помочь бизнесу, который несет огромные убытки из-за пандемии и ее последствий, как можно быстрее наладить работу в дистанционном режиме. Хотелось бы, чтобы люди на удаленке продолжили профессионально расти и эффективно работать, а не бездумно сидеть на развлекательных сайтах», — отметил Сергей Козлов.

По данным исследования «Мегаплана», 16% россиян уже перешли на домашний режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. При этом, доля сотрудников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 63%. Переход на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров и сервисов видеоконференций, отмечают аналитики Similarweb. В то же время количество пользователей «Мегаплана» на мобильных устройствах за две недели выросло на 24%, при этом время рабочей сессии увеличилось в среднем на 1,5 часа в день.



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