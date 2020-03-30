Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Технология распознавания документов Smart IDreader 3.6 внедрена в МФК «Займер»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

МФК «Займер» приступила к тестированию защиты данных клиентов микрофинансовых организаций отечественной технологией Smart IDReader, разработанной российской компанией Smart Engines.

Технологическое решение Smart Engines позволяет обеспечить моментальное распознавание паспортов граждан, автоматизировать ввод информации в заполняемые формы, и при этом беспрецедентно оградить изображения документов от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

По мнению экспертов по информационной безопасности, есть три этапа обработки данных, на которых изображения юридически значимых документов потенциально уязвимы: технический ввод информации, передача ее по каналу связи и хранение данных в системе.

Программное решение Smart IDReader способно обеспечить защиту на каждом из этапов. Так, весь процесс обработки изображений происходит на конечном устройстве пользователя (рабочем компьютере оператора или мобильном телефоне клиента компании). Из него теперь полностью исключен человеческий фактор: распознавание автоматизировано, а вероятность некорректного ввода данных стремится к нулю. Передачи данных на сервер или в облако не требуется, изображение документа не сохраняется на устройствах и не передается во внешнюю среду, чем минимизируется риск утечки образа документа.

«Технология способна вдвое ускорить процесс дистанционного обслуживания в сфере B2C. Распознавание документа с ее помощью на современных процессорах занимает менее секунды. Клиентам больше не потребуется вручную заполнять анкеты. Нужно сделать только фото паспорта. Программа самостоятельно распознает машинный текст, что заодно будет способствовать точной идентификации клиента. По прогнозам наших аналитиков, при повсеместном внедрении подобной технологии общее количество случаев противоправного использования снимков граждан с их удостоверениями личности сократится более чем вдвое», – сказал Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер».

«Программное решение, ставшее предметом партнерского договора между Smart Engines и МФК «Займер», базируется на последних достижениях в области искусственного интеллекта ведущих российских ученых. Сервис онлайн-кредитования «Робот Займер» становится первой в России МФО, гарантированно обеспечивающей сохранность данных клиентов наравне с крупнейшими банками страны, использующими наше программное решение», – отметил Владимир Арлазаров, к.т.н., генеральный директор Smart Engines.

Это технология уже используется мировым деловым сообществом, и в частности, российским банковским сектором – банком Тинькофф, Альфа-Банком, Почта Банком, Газпромбанком и другими российскими компаниями.

Другие материалы рубрики

ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги

Как меняются динамика и структура ИТ-рынка в условиях пандемии

Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной