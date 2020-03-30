«Лента» запустила чат-бота для ускорения обслуживания покупателей

Российская розничная сеть «Лента» объявила о запуске нового бизнес-процесса, который ускорит привилегированные операции на кассе.

Чат-бота Set Galya разработала компания CSI при участии центра развития инноваций и ИТ-подразделения «Ленты». «Галя» позволит кассирам удалять товары из чека, отменять последнюю позицию и менять количество покупок без личного участия старшего кассира – через чат-бота он получит автоматически сформированный запрос с точными данными из кассовой системы и одним нажатием кнопки даст разрешение на операцию.

Директор по инновациям «Ленты» Ольга Караева сказала: «Чат-бот Set Galya позволит ускорить обслуживание покупателей на кассе: им больше не придется ждать, пока старший кассир подойдет и скорректирует данные в чеке. Мы ожидаем, что новый бизнес-процесс поможет сократить очереди, увеличить пропускную способность магазина в часы пик и повысить лояльность клиентов. Кроме того, Set Galya облегчит и работу сотрудников: кассиры будут реже сталкиваться с недовольством покупателей, а старший персонал сможет сэкономить рабочее время для других важных задач».

Тестирование «Гали» проходит в гипермаркете «Лента» на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Пилотный проект продлится два месяца, после чего компания оценит его эффективность и примет решение о дальнейшем распространении бизнес-процесса на другие магазины.