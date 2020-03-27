Розничная сеть «Твой дом» перенесла сервисы онлайн-торговли в облако «ИТ-града»

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщает об организации облачной ИТ-инфраструктуры для сети гипермаркетов «Твой дом». Розничная сеть перенесла на облачную площадку «ИТ-града» сайт компании, который ежедневно посещают порядка 25 тыс. покупателей и CRM-систему, которая отвечает за управление заказами и логистику. Переход в облако позволяет компании оперативно увеличивать ресурсы, необходимые для сохранения работоспособности сайта в условиях роста нагрузки.

За последний месяц количество онлайн-заказов «Твой дом» выросло в 2,5 раза. Благодаря возможностям виртуализации «ИТ-града» клиентские онлайн сервисы сети гипермаркетов стабильно работают в периоды пиковых нагрузок. «Твой дом» использует облако для работы интернет-площадки и системы управления взаимоотношениями с клиентами, которой пользуются специалисты колл-центра и отдела логистики.

Переход в облако позволил компании повысить доступность и скорость работы ИТ-систем, а также эффективнее управлять развитием сайта компании. Реализована возможность регулярного резервного копирования и оперативного восстановления файлов из резервных копий.

«"Твой дом" делает акцент на сезонность и широту ассортимента, придерживаясь омниканального подхода в своей работе. За счет размещения нашего веб-сайта в облаке "ИТ-града" гарантируется высокая доступность и стабильная работа сервиса, даже во время максимальных нагрузок. В облаке "ИТ-града" и на новом движке сайт работает лучше, скорость отклика выросла в три раза. Провайдер порадовал качеством услуг, клиентоориентированностью и комплексным подходом к решению задач», – отметил ведущий аналитик «Твой дом» Сергей Бушуев.

«Широкий ассортимент товаров, высокое качество сервиса, а также использование современных технологий позволяют сети "Твой дом" сохранять ведущие позиции на рынке. Для стабильной работы интернет-магазина и корпоративных сервисов мы предложили компании использовать надежные облачные сервисы. Переход в облако "ИТ-града" позволяет розничной сети активно развиваться, обеспечивая бесперебойную и производительную работу сервисов», — сказал заместитель технического директора компании «ИТ-град» Евгений Свидерский.