Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов

Команда DREAM – в полуфинале международного конкурса для вузов Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 в области разговорного искусственного интеллекта от Amazon.

Цель конкурса — создание передовых агентов для Amazon Alexa (Socialbots), с которыми пользователи смогут общаться на актуальные темы. Все участники получили исследовательский грант в размере $250,000 и доступ к другим ресурсам компании.

Команда DREAM состоит из студентов и аспирантов Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ: Диляры Баймурзиной, Елены Ермаковой, Идриса Юсупова, Дмитрия Карпова, Тхе Ань Ле, Дениса Кузнецова, Даниила Чернявского и капитана команды Юрия Куратова.

«На данный момент мы попали в список из шести команд с наивысшим средним рейтингом по оценкам пользователей Amazon Alexa, что позволило автоматически пройти в следующий этап – полуфинал. Мы рассматриваем соревнование как возможность поработать над передовыми исследованиями в области ИИ и разработать что-то уникальное. А наша основная цель - дойти до финала и стать призерами, — отметил Юрий Куратов. — Соревнование Alexa Prize — это уникальная возможность для ученых и исследователей лаборатории проверять свои гипотезы на реальных пользователях, а не на статичных датасетах, как это обычно происходит в академии».

Во время четвертьфинала, который проходил с 3 февраля по 17 марта, все пользователи голосового помощника Alexa могли взаимодействовать с ботами участников и оценить их с помощью навыка Alexa Prize Skill. Отбор команд проходил по ключевым критериям диалога: оценки пользователя после беседы с ботом и среднему времени ведения диалога. Всего в полуфинал вышли шесть команд, Россию в конкурсе представляет только команда из МФТИ. Планируется, что результаты конкурса будут известны в мае 2020 года. Победители получат денежные призы, которые поделятся между всеми участниками команды.