Облачный ВКС-сервис SaaS VideoMost стал бесплатным

Отечественный VideoMost начал бесплатно предоставлять свой облачный ВКС сервис SaaS VideoMost для помощи людям, отечественному частному бизнесу и госорганизациям, включая школы. Любая организация может получить бесплатный доступ к облачному сервису ВКС VideoMost на 3 месяца.

Пандемия коронавируса накладывает серьезные ограничения на производство, бизнес и людей: массово отменяются командировки, публичные мероприятия, закрываются границы, рестораны и школы. Крупные технологические компании переводят сотрудников на удаленную онлайн работу из дома. Все хотят оставаться в безопасности и при этом не останавливать бизнес-процессы.

Негативный эффект от такой вынужденной адаптации к новым условиям работы можно в значительной степени снизить, если сохранить полноценную интерактивную онлайн коммуникацию и создать все условия для удаленной совместной работы распределенной команды.

«Наша цель – помочь российским людям, коммерческим и госорганизациям пережить непростые времена с наименьшими потерями. ВКС дает 100% гарантию, что вы не заразитесь при общении с вашими сотрудниками, партнерами, клиентами и поставщиками, независимо от места их реального расположения, их здоровья и уровня гигиены. ВКС VideoMost - это лекарство от коронавируса, которое сейчас необходимо нашему бизнесу и экономике в целом. Если ситуация будет требовать, то мы продлим действие этого спонсорства и будем продолжать оказывать поддержку эффективности отечественного бизнеса столько, сколько будет нужно. ВКС VideoMost поможет снять корону с вируса в России», – сказал Андрей Свириденко, пред правления SPIRIT, разработчика VideoMost.

Пандемия коронавируса вынуждает многие образовательные учреждения вводить карантин и переходить на дистанционную форму обучения. VideoMost помогает избежать прерывания образовательного процесса и обеспечивает интерактивную форму коммуникации и аттестации в школах и вузах. Использовать VideoMost можно с любого пользовательского устройства – ПК, смартфона, планшета. Это удобно и доступно для преподавателей и учащихся, а также для администрации образовательных учреждений и родителей, и при этом 100% безопасно.

Кроме бесплатного доступа к облачному ВКС сервису, VideoMost готов предоставить свой сервер видеоконференций образовательным учреждениям для развертывания полноценной интерактивной системы видеокоммуникаций в инфраструктуре школ и ВУЗов.



Для бесплатного доступа к SaaS VideoMost достаточно выбрать тариф VideoMost Free на сайте SaaS.VideoMost.com и нажать «Оформить» – все настройки будут применены автоматически. В бесплатном тарифе VideoMost Free пользователи могут планировать и участвовать в HD видеоконференциях, транслировать приложения и рабочий стол, передавать файлы, использовать доску для совместного рисования, переписываться в чате, проводить опросы и голосования и др.