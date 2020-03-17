«Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10

«Логика Бизнеса» объявила о выпуске «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10. В новом релизе «Логика: ЮЗ ЭДО» расширена интеграция с операторами ЭДО, добавлена возможность работы с приглашениями к электронному документообороту и многое другое.

В 2017 году компания «Логика Бизнеса» объявила о запуске нового ECM-продукта «Логика: ЮЗ ЭДО» предназначенного для автоматизации юридически значимого электронного документооборота в крупных компаниях, которые активно обмениваются документами с контрагентами или организациями в составе холдинга.

Преимуществами решения для заказчиков стали поддержка взаимодействия с несколькими операторами ЭДО через единый интерфейс без переключений между окнами, возможность работать без роуминга; сокращение издержек на поддержание в актуальном состоянии коннекторов к операторам ЭДО; обработка неформализованных документов минуя операторов; стандартизация и унификация работы в части обмена юридически значимыми документами в рамках всей группы компаний; возможность создания собственного оператора ЭДО в рамках холдинга.

Эти и другие возможности продукта вызвали интерес у крупных компаний. Например, очередным крупным заказчиком «Логика: ЮЗ ЭДО» стало ПАО «Газпром нефть». Новый релиз 1.10 «Логика: ЮЗ ЭДО» расширил возможности продукта в части интеграции с различными операторами ЭДО, добавил функционал по отправке и обработке входящих приглашений к ЭДО, усовершенствовал атрибутивный поиск.

Возможности продукта «Логика: ЮЗ ЭДО» стали ядром для развития новых решений в части работы с документами. СМАРТ ЭДО — автоматизация сценариев юридически значимого электронного документооборота с использованием инструментов на основе искусственного интеллекта: классификации документов, извлечения и подготовки данных, а также исполнения рутинных операций программным роботом; платформа автоматических договорных отношений между компаниями отрасли на основе технологии блокчейн (смарт-контракты).

«Принимая решение о введении того или иного продукта в портфель компании, мы исходим из потребностей наших ключевых заказчиков и рыночных трендов, прогнозируем спрос и поступательное развитие нового решения на годы вперед. «Логика: ЮЗ ЭДО» в этом плане стал для нас особенным продуктом: команда, его создавшая, увидела потенциал трансформации документооборота как понятия через ряд инструментов, заложенных в его архитектуре. Решения, создаваемые на базе «Логика: ЮЗ ЭДО», позволяют не только оцифровать документационное сопровождение процедур, но и роботизировать бизнес-процессы, оставив за сотрудниками только принятие управленческих решений», — сказал Георгий Подбуцкий, генеральный директор «Логики Бизнеса».