«Ланит» выпустил новую версию ECM-платформы Landocs

«Ланит» выпустил новую версию платформы Landocs 3.6 для управления корпоративным контентом. Основные новшества версии – поддержка требований по импортозамещению, полнофункциональный веб-клиент с адаптивной версткой для работы на различных устройствах, поддержка облачной электронной подписи, а также повышение удобства работы пользователя.

Landocs – это российская модульная платформа класса ECM (Enterprise Content Management, Управление корпоративным контентом), которая решает весь комплекс задач управления электронными документами территориально-распределенной организации – от потокового ввода бумажных документов и управления организационно-распорядительными документами до создания специализированных решений для различных типов документов и бизнес-процессов, например, финансовых, клиентских или технических. Также платформа обеспечивает организацию долговременного хранения документов в электронном архиве.

Среди крупных пользователей Landocs – Федеральное казначейство России, Банк России, «Русгидро», МОЭК, Национальный банк Республики Казахстан и многие другие ведущие российские и зарубежные организации из различных отраслей экономики.

Разработчики Landocs стремятся сделать ее не просто качественной и масштабируемой платформой для ECM-решений. Landocs станет для организации основной бизнес-платформой для автоматизации различных процессов. Она обеспечит легкую и быструю встраиваемость в различные решения, предоставляя для других информационных систем сервисы для обработки различных типов контента, таких как единое хранилище данных, сервисы BPM/workflow, сервисы юридически-значимого подписания и обмена данными с внешними контрагентами.

Директор департамента систем управления документами группы компаний «Ланит» Александр Родионов сказал: «Помимо поддержки требований по импортозамещению, мы активно развиваем Landocs в концепции CSP – сервис-ориентированных модульных систем для работы с различными типами корпоративного контента. В новой версии платформы Landocs мы переписали ряд модулей для обеспечения сервисной архитектуры, расширив возможности их интеграции с внешними системами, а также обеспечив возможность замены части наших модулей на используемые у заказчика сервисы. При этом в новых версиях мы много внимания уделяем интерфейсу нашего веб-клиента и реализации нового функционала для групповой работы пользователей, так как считаем повышение удобства, скорости работы и обучения новых пользователей, и даже получение эстетического удовольствия пользователя при взаимодействии с системой одними из главных наших приоритетов».

Новинки версии 3.6: полнофункциональный веб-клиент с адаптивной версткой для работы на различных устройствах и переработанным на основе пользовательского опыта интерфейсом; обновленный и дополненный функционал задач для повышения удобства совместной работы проектных команд; кастомизация ленточного меню windows-клиента под различные задачи пользователей; возможность работы на СУБД PostgreSQL – «ванильная» версия и Postgres Pro; поддержка облачной электронной подписи «Криптопро DSS»; расширение возможностей интеграционных механизмов для обработки различных типов контента; новая подсистема «Landocs: Взаимодействие» с возможностью гибко настроить любые сценарии обмена между филиалами без изменения ядра системы; единый центр управления для всех модулей системы; модуль нагрузочного тестирования системы; новые возможности для «умного» полнотекстового поиска по документам; интеграция с офисными приложениями – «Р7-офис», «Мой офис», MS Office 365; версия «Landocs: Экспресс» для средних и малых организаций; сертификация ФСТЭК и ФСБ России.