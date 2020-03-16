ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP

Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект позволил ЗТЗ в два раза сократить сроки формирования годового бюджета. Кроме того, компания приобрела возможность отслеживать точность его исполнения в режиме реального времени. В целом, результатом проекта стало повышение эффективности, прозрачности и точности финансового планирования в компании. Партнером по внедрению выступила компания itelligence.

Ключевая цель внедрения – изменение модели управленческого учета в связи с экстенсивным ростом компании и формирование современной культуры бюджетирования. В ходе проекта был выбран интегрированный подход, включающий в себя реализацию функций бюджетирования как на стороне системы SAP BPC, так и на стороне системы SAP ERP. Архитектура решения предполагала построение единой модели данных в части процессов бюджетирования для обеих систем на базе платформы SAP HANA. Также в рамках внедрения была реализована уникальная функциональность платежного календаря, позволяющая обеспечивать прогноз ликвидности с открытым горизонтом планирования. Это позволило значительно повысить качество управления денежными потоками.

Проект стартовал в мае 2019 г. и запускался этапами. С ноября бизнес-подразделения начали формировать бюджет на 2020 г., и процесс успешно завершился в декабре утверждением планов на текущий год. В начале 2020 г. были закончены работы по разработке план-факт отчетности.

SAP BPC в ЗТЗ позволяет работать с основными видами бюджетов: бюджет продаж, план производства, сырьевая себестоимость производства и отгрузки, бюджеты закупок по направлениям, бюджеты ЦФО и другие. Система также позволяет работать с инвестиционными бюджетами, с бюджетами доходов и расходов, рабочего капитала, движения денежных средств. В рамках проекта реализована вся вертикаль бюджетной модели: начиная с потребностей ЦФО и заканчивая мастер-бюджетами. Помимо этого, одним из результатов цифрового внедрения стал переход от контроля лимитов по платежам к контролю по обязательствам. Все заключаемые договора теперь проходят автоматический контроль бюджетных лимитов до момента их подписания.

«Первые три года работы компании мы отмечали взрывной рост: объем производства вырос многократно. В 2019 г. мы перешли к плановой производительности, в связи с чем появилась потребность в механизме четкого планирования и анализа того, что происходит на заводе с точки зрения экономики. С новым продуктом мы не просто решили вопрос автоматизации бюджетирования. По сути мы получили цифровую экономическую модель завода, что позволяет в режиме онлайн прогнозировать результат, EBITDA компании, и оперативно проводить сценарное моделирование. 2020 г. в компании объявлен годом эффективности, и с новой системой мы сможем объективно видеть экономические результаты проведенных мероприятий по повышению эффективности», – отметил Евгений Зайцев, директор по информационным технологиям Загорского трубного завода.

«SAP BPC – признанный мировым и отечественным бизнесом продукт для планирования и бюджетирования. Основываясь на лучших практиках, ИТ-решение помогает компаниям повышать инвестиционную и операционную эффективность, точность прогнозов и финансового планирования. Инструмент позволяет повышать устойчивость и прогнозируемость бизнеса. Надеемся, что внедрение SAP BPC в Загорском трубном заводе станет стратегическим драйвером дальнейшей цифровой трансформации компании», – сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Инновации начинаются с готовности к изменениям, и Загорский трубный завод можно смело назвать примером инновационного промышленного предприятия. Реализуя проект с ЗТЗ, мы сотрудничали с профессиональной командой, ориентированной на результат на каждом этапе. Наши консультации и экспертизу заказчик был готов услышать и реализовать. Краеугольным камнем успеха проектов бюджетирования является проработанная методология. Эта работа была выполнена силами наших коллег из ЗТЗ быстро и качественно, методология адаптировалась под возможности и технологические особенности решений SAP в ходе проекта. Другим важным фактором успеха являлось вовлечение в проект руководителей высшего звена со стороны заказчика, которые оказали большую поддержку в ходе реализации необходимых изменений в процессах компании», – отметил Михаил Ковешников, директор проекта компании itelligence.

В настоящее время компания перевела всю работу с бюджетом на систему SAP BPC. В программе цифровизации следующими этапами намечены проекты в области складской логистики, производства и проектного управления.