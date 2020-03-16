«СК 10» разместила систему «1C» в облаке Softline

Ростовская строительная компания «СК 10» перенесла систему «1С» в облако Softline. Сервисный провайдер смог обеспечить оптимальные технические условия, гибкую финансовую модель и возможность гибкого масштабирования мощностей для оптимальной работы системы.

В конце 2019 г. руководство «СК 10» задумалось о необходимости обновления серверного оборудования: часть мощностей, имеющихся у компании, устарела, и не отвечала требованиям бесперебойной работы системы «1С». Первоначально организация была намерена обновить существующий парк оборудования и искала ИТ-партнера, который помог бы с выбором и поставкой аппаратного решения.

Эксперты Softline предложили несколько вариантов решения данной задачи, были подготовлены технико-экономические обоснования покупки, рассрочки, лизинга и аренды облачных ресурсов. Проведя анализ и сравнение предложений остановились на варианте миграции в облако, при сравнении стоимости потребления ресурсов в перспективе 3-5 лет эта модель оказалась более выгодной. Использование облачного сервиса дает заказчику возможность перевести капитальные траты в операционные, что особенно выгодно с учетом специфики строительного бизнеса, который подразумевает потребность в наличии большого объема оборотных средств.

«Для быстрой работы "1С" необходим высокопроизводительный процессор с большим показателем тактовой частоты. Для решения этой задачи Softline предлагает своим заказчикам специальный облачный кластер с особым профилем нагрузки. Его отличительная особенность – процессоры с частотой 3 ГГц, тогда как стандартная частота как правило составляет 2,2-2,6 ГГц. Кластер работает в облаке Softline, созданном на базе виртуализации VMware. Стоит отметить высокую степень вовлеченности в проект ИТ-подразделения компании "СК 10" и их внимание к деталям. Заказчик рассматривал предложения сразу нескольких крупных облачных провайдеров. Мы смогли предложить оптимальные технические условия и гибкую финансовую модель потребления услуги, что помогло нам показать преимущества использования сервисов Softline», – сказал Дмитрий Кравченко, менеджер по развитию облачных решений группы компаний Softline в ЮФО.

В результате клиент получил простую в управлении, легко масштабируемую, отказоустойчивую и безопасную виртуальную ИТ-инфраструктуру. При этом, у него есть возможность быстро и недорого наращивать мощности в соответствии с потребностями бизнеса. После четырех месяцев стабильной работы в облаке заказчик принял решение увеличить объем потребляемых ресурсов на 30%

«Тренд использования облачных вычислительных мощностей становится все более актуальным с каждым годом. Softline как глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов имеет большую экспертизу на рынке аренды мощностей, что подтверждается рейтингами аналитических центров. Данный проект еще раз доказывает высокий уровень экспертизы нашей команды и эффективность сервиса», – сказал Илья Теслин, директор департамента по работе с клиентами группы компаний Softline в ЮФО.

«Мы благодарны специалистам команды Softline, которые внимательно отнеслись к потребностям нашей организации и смогли предложить сервис, максимально удовлетворяющий наши запросы. До недавнего времени руководство "СК 10" рассматривало облако как альтернативу приобретению серверному оборудованию, теперь же компания оценила преимущество облачных технологий, и сегодня обсуждается возможность миграции других корпоративных сервисов», – сказал Михаил Мартынович, руководитель ИТ департамента компании «СК 10».