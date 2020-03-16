Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence

SAS заключила партнерское соглашение с компанией Wolters Kluwer, Health, глобальным поставщиком профессиональной информации, программных решений и услуг для здравоохранения. Компании начинают совместную работу над повышением качества медицинских данных: в портфолио SAS Health интегрирован пакет решений Wolters Kluwer Health Language. Этот шаг поможет унифицировать информацию, собранную из множества разрозненных источников, с помощью передового аналитического решения SAS Real World Evidence а также заложить базовые нормативы качества медицинских данных реальной клинической практики.

Согласно исследованию Research and Markets, ожидается, что к 2024 году рынок данных реальной клинической практики (Real World Evidence, RWE) достигнет уровня $1,64 млрд. Это связано с его потенциалом – появляется все больше понимания, какой эффект дают те или иные методы лечения, уточняется диагностика, появляется больше сведений о механизмах и тяжести заболеваний, а также ускоряются и оптимизируются клинические испытания. Эти данные берутся из самых разных источников – медицинских карт, реестров заболеваний, нательных электронных устройств, массивов генетических данных, медицинских отчетов и др. В подобных условиях предельно важна чистота данных RWE: для их успешного анализа необходимы единые стандарты качества данных во всей отрасли.

Фармацевтические компании и регуляторы заинтересованы в получении более глубоких сведений о реальном использовании медицинских продуктов и лекарственных средств, которые служат ценным дополнением к данным, собираемым на этапе разработки. Основная задача заключается в том, чтобы лучше изучить терапевтический эффект от применения медицинского продукта (устройства, лекарства или вакцины) пациентами в условиях реальных клинических практик, который часто отличается от оценок пациентов из рандомизированных клинических исследований. Решение SAS Real World Evidence благодаря масштабируемой аналитической платформе дает исследователям медицинских данных удобную и надежную рабочую среду. В их распоряжении – инструменты для управления данными, интеграция Hadoop, возможность доступа для любого пользователя, а также визуализация и анализ данных когорт. Быстрый доступ к ценным сведениям, извлеченным из данных реальной клинической практики, в свою очередь, дает конкурентное преимущество в вопросах разработки и маркетинга и позволяет принимать обоснованные решение о выводе новых продуктов на рынок.

«Фармацевтическая промышленность делает ставку на использование данных реальной клинической практики для выстраивания стратегий в настоящем и в будущем. Однако появляются все новые и новые источники данных, и неоднородность этой информации становится препятствием на пути к реализации этих инициатив – сказал Александр Жуков, руководитель департамента решений для здравоохранения SAS Россия/СНГ. – SAS в партнерстве с Wolters Kluwer, Health создает полноценную экосистему качественных данных, которая обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество».