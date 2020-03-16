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Спецпроекты

Nokia представила облачные программы Assurance и Experience

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Nokia анонсировала два новых облачных приложения, которые помогут поставщикам коммуникационных услуг (CSP) повысить эффективность своих сетей и открыть для себя новые источники дохода.

Конкуренция на рынке связи обостряется. Операторы стоят перед необходимостью строительства сложных виртуализированных сетей 5G, которые могут потребовать 100-кратного увеличения количества сетевых операций. Это значит, что операторам нужны автоматизированные процессы, сфокусированные на абонентских приложениях и услугах и учитывающие опыт конечных пользователей.

Nokia Assurance Center эффективно объединяет процессы управления отказами и производительностью, которые раньше существовали отдельно друг от друга. В результате появляется возможность интеллектуального анализа глубинных источников проблем, их приоритизации и автоматического решения.

Проблемы не исчерпываются ростом сложности сетей. Операторы начинают сотрудничать с представителями других отраслей, где им приходится все чаще подписывать соглашения о гарантированном качестве обслуживания (Service Level Agreements, SLA). Nokia Experience Center учитывает опыт абонентов, измеряет качество операторских услуг и привязывает эти параметры к соглашениям SLA.

Nokia Assurance Center и Nokia Experience Center дополняют друг друга, но действуют независимо, поддерживая модульный подход, который часто используют операторы, развертывающие новые сети. Nokia Assurance Center фокусирует внимание на сервисном и сетевом уровнях, а Nokia Experience Center учитывает опыт заказчика и абонента.

Оба продукта основаны на платформе Nokia Common Software Foundation (CSF), которая создана для того, чтобы все облачные продукты Nokia позволяли заказчику свободно выбирать любую стратегию внедрения. С самого начала разработки CSF в ней были учтены все требования информационной безопасности. CSF работает в частных и публичных облаках на всех ведущих платформах и серверах. Высокая гибкость CSF значительно упрощает внедрение, интеграцию, эксплуатацию и модернизацию продуктов Nokia.

Френсис Хейсом (Francis Haysom), партнер и главный аналитик Appledore Research, отметил: «Nokia занимает лидирующие позиции в области практического объединения искусственного интеллекта с тем, что мы в компании Appledore называем Rapid Automated Service Assurance (быстрая автоматизированная гарантированная доставка услуг). Это позволяет автоматизировать работу сетей. Nokia Experience Center и Assurance Center будут поддерживать переход к сетям, которые управляются намерениями заказчика (то есть его опытом и соглашениями SLA), а не особенностями конкретной сетевой технологии».

Брайан Маккенн (Brian McCann), директор по технологиям, бизнес группа Nokia Software, сказал: «Nokia Assurance Center и Nokia Experience Center стали результатом долголетнего лидерства Nokia в области сервисных операций. Эти продукты выводят нас на новый уровень сервисной автоматизации с учетом данных и требований заказчика. Операторские услуги станут более быстрыми, интеллектуальными, экономичными и полезными. Они смогут лучше удовлетворять потребности наших заказчиков».

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