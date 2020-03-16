Mail.ru сделает бесплатным бизнес-мессенджер Myteam

Mail.ru поможет малому и среднему бизнесу сократить затраты в случае вынужденного перехода на удаленный режим работы. Mail.ru сделает бесплатным бизнес-мессенджер Myteam и добавит больше бесплатных услуг в сервис Teambox (облачный инструмент для совместной работы с файлами). Эти сервисы помогут поддерживать общение и обмен документами между сотрудниками во время распространения коронавируса.

С 19 марта Mail.ru открывает бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширяет пакет бесплатных возможностей в Teambox.

Расширенный пакет Myteam включает в себя ряд дополнительных функций, в том числе приоритетную поддержку, возможность тонкой настройки и ряд функций по управлению организацией. Сервисом Teambox теперь могут пользоваться бесплатно до 25 сотрудников, а объем свободного места в хранилище для компаний увеличен до 25 ГБ.

Многие бизнесы готовы предложить команде работать из дома, но не у всех есть соответствующие технические возможности и инфраструктура. С помощью корпоративного мессенджера Myteam такие компании смогут быстро организовать дистанционную работу сотрудников: общение, звонки, защищенный обмен файлами с любых устройств. Бесплатный доступ к расширенному пакету Myteam будет действовать до 14 июня 2020 г.

«Все больше компаний вынуждены оперативно переводить сотрудников на удаленный режим — или выбирают эту меру, заботясь об их здоровье. В такие моменты важно проявлять сплоченность и поддерживать друг друга. Именно поэтому мы решили, что самые необходимые в текущих условиях сервисы платформы “Mail.ru для бизнеса” должны стать бесплатными, пока ситуация не станет стабильной», — сказал Егор Ганин, заместитель вице-президента - руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.