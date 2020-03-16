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Спецпроекты

LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

LogistiX сообщила о завершении проекта внедрения системы управления складом LEAD WMS на 14 площадках пивоваренной компании «Балтика». За 12 месяцев с учетом сезонной паузы с мая по август были автоматизированы 10 заводов в России, Белоруссии и Казахстане и 4 удаленных распределительных центра общей площадью более 150 тыс. м2.

Дмитрий Блинов, технический директор группы компаний LogistiX, сказал: «Перед нами стояла амбициозная задача – выполнить проект в сжатые сроки, поставленные Заказчиком. Мы должны были обеспечить работу на запусках в режиме 24/7, в связи с чем на нашей стороне в проекте принимали участие до 10 человек. В отличие от классической тиражируемой технологии также нужно было учесть специфику работы каждого отдельного объекта. Для нас этот проект стал мощным и интересным вызовом».

Пилотный проект начался в июле 2018 г. Основной фокус был сделан на этапе моделирования процессов и проектирования функционала системы, который охватил большинство общих для складов функций. В декабре 2018 г. под управление системой LEAD WMS переведен первый склад в Воронеже. В 2019 г. состоялись две серии внедрений: с февраля по апрель – четыре склада, с сентября по декабрь – девять складов. Сезонная пауза с мая по август дала возможность подвести итоги, закрыть оставшуюся потребность по функционалу и подготовиться к основному блоку запусков.

В рамках проекта были автоматизированы склады готовой продукции, на которых применяется комбинация разных систем хранения. Особое внимание было уделено технологии штабельного хранения. Система автоматически рассчитывает разные виды штабеля, контролирует укладку и деление по слоям, а также оптимизирует расстановку для экономии места.

Александр Чиж, руководитель группы инжиниринга прикладных логистических систем пивоваренной компании «Балтика», сказал: «Важными компонентами успешности проекта стали четкое планирование и синхронизированная, прозрачная работа проектных команд. В запусках участвовали 13 человек с двух сторон: два руководителя проекта, один инженер от ИТ, четыре инженера операционной поддержки, два консультанта, два разработчика и два ключевых пользователя. В связи с круглосуточной работой вся команда была разделена на две смены».

Запуску каждого объекта автоматизации предшествовали 10 дней плотной подготовки, обучения и финального тестирования. Большинство проектов – это перевод с одной WMS на другую, но с существенным увеличением уровня автоматизации. На 80% площадок перевод на новую систему и выход на номинальную производительность составил от 48 до 72 часов. На площадках, где WMS ранее не было, выход на номинальную производительность – через пять суток.

Специалистами LogistiX произведена интеграция с ERP «Монолит», MES, YMS (управление двором). Благодаря открытому интерфейсу обмена данными появилась возможность использования любых данных из LEAD WMS для формирования сложных аналитик непосредственно на стороне систем управления. На складах при заводах настроен модуль интеграции с производственной системой МЕS, который позволяет своевременно перераспределять ресурсы и обеспечивать непрерывность съема продукции с производственных линий.

Управление всеми складами осуществляется удаленно с единого сервера по мобильной технологии 3G без применения Wi-Fi. Централизованная архитектура и низкие требования к аппаратной части позволили существенно снизить стоимость владения WMS после миграции и одновременно обеспечить высокие показатели надежности, отказоустойчивости и быстродействия системы.

Павел Халдин, начальник отдела управления складами пивоваренной компании «Балтика», отметил: «В 2018 г. мы приняли решение о реформировании системы управления складами. Мы задали себе вопрос, какой бы мы хотели видеть нашу систему, если бы мы начали с «чистого листа». При выборе нового партнера и решения мы отталкивались от наших текущих потребностей: снижение стоимости владения системой, сокращение цикла разработки и установки обновлений, снижение требований к аппаратному обеспечению, повышение стабильности системы, повышение скорости и качества внедрения, мультиязычный интерфейс. Могу смело сказать, что мы достигли тех результатов, которых ожидали».

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