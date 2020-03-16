Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по масштабу, производительности, обнаружению и принудительному исполнению.

«FortiGate 1800F на базе NP7 имеет рейтинг вычислений для обеспечения безопасности (Security Compute Rating) в диапазоне от 3 до 20 раз быстрее, чем аналогичные продукты наших конкурентов. Это позволяет нашим клиентам развернуть FortiGate 1800F в качестве внутреннего межсетевого экрана сегментации и эффективно укрепить их позиции в области обеспечения безопасности», – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Цифровые инновации разрушают устоявшиеся корпоративные структуры, создавая новые услуги и возможности для бизнеса, а также повышая риск во всех отраслях промышленности. Взрывное внедрение IoT и мобильных устройств, а также приложений и сервисов из множества облаков выталкивает поверхность атак за пределы традиционных сетей. Расширяющаяся и фрагментированная поверхность атак подрывает способность лидеров в области сетевой безопасности поддерживать производительность, безопасность, надежность и доступность сети.

В современных центрах обработки данных многие корпоративные архитектуры построены на высокопроизводительной инфраструктуре маршрутизации и коммутации без интеграции безопасности. Для обеспечения гибкости и подвижности в такой среде сети становятся все более плоскими и открытыми, а это означает, что безопасность в рамках внутренней сети в большинстве случаев обеспечивается на базовом уровне и ограничивается виртуальными локальными сетями и списками доступа 4 уровня. Таким образом, в случае нарушения безопасности, выйдя за пределы периметра безопасности, хакеры могут легко перемещаться и свободно получать доступ к учетным данным, ресурсам и данным. Более того, отсутствие инфраструктуры безопасности во внутренней сети также значительно ограничивает способность организации отслеживать подозрительный трафик и потоки данных, что препятствует возможности обнаружения взлома.

Предприятия, пытающиеся успешно сегментировать свою сеть, столкнулись с новой проблемой – производительностью системы безопасности. Современные компании предъявляют беспрецедентные требования к производительности своей инфраструктуры, которые зачастую не могут быть сопоставлены с существующими решениями в области безопасности. Для большинства предприятий традиционные устройства защиты, построенные с использованием готовых процессоров и оборудования для обработки трафика безопасности, стали слабым местом в инфраструктуре, что привело к ухудшению качества пользовательского опыта и работы приложений. Проще говоря, вчерашних показателей производительности уже недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность и позволить бизнесу идти в ногу с сегодняшними инновациями.

Чтобы удовлетворить чрезвычайным требованиям к защите центров обработки данных и обеспечить безопасный сетевой подход, Fortinet представмл FortiGate 1800F NGFW.

FortiGate 1800F оснащен NP7, специализированным сетевым процессором седьмого поколения Fortinet, специально разработанным для того, чтобы позволить крупным предприятиям справляться с беспрецедентным уровнем требований к данным и приложениям. NP7 предлагает крупнейшим на сегодняшний день организациям возможность сегментировать и запускать услуги, управлять внутренними и внешними рисками и сохранять качество пользовательского опыта. FortiGate 1800F, является неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric и на сегодняшний самые высокие Security Compute Ratings.

FortiGate 1800F является неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric и обеспечивает несколько самых высоких на сегодняшний день рейтингов безопасности вычислений.

FortiGate 1800F NGFW компании Fortinet разработан для крупных предприятий для быстрого и безопасного внедрения цифровых инноваций, предлагая возможности для удовлетворения огромных требований к емкости и производительности критически важных бизнес-операций.

Управление внутренними рисками безопасности: большинство брандмауэров просто не могут работать достаточно быстро для обеспечения внутренней сегментации. Благодаря множеству высокоскоростных интерфейсов 40G и лучшей в отрасли производительности защиты от угроз с рейтингом вычислений безопасности 3x, FortiGate 1800F позволяет предприятиям правильно сегментировать свою сеть для управления внутренними рисками безопасности. Кроме того, FortiGate 1800F интеллектуально адаптируется к сегментированным пользователям, устройствам и приложениям, независимо от их местоположения, будь то локально или в нескольких облаках, обеспечивая автоматическое обнаружение и защиту от угроз.

Ускорение работы в облачном хранилище: шифрование IPsec должно быть высокопроизводительным, чтобы включить и ускорить работу облачного хранилища в организациях, использующих несколько облаков для служб IaaS и SaaS. FortiGate 1800F предлагает самый высокий рейтинг вычислений безопасности 14x для шифрования IPsec при сравнении с конкурентами, обеспечивая необходимую скорость, масштаб и доступность, необходимые организациям при переходе на облачную среду.

Удаление слепых пятен: Благодаря 60 процентам зашифрованного трафика, содержащего вредоносные программы, эффективность проверки SSL стала критически важной для надлежащей защиты сети. FortiGate 1800F предлагает наивысшую в отрасли производительность проверки SSL с рейтингом вычислений безопасности 20x, а также поддержку новейшего отраслевого стандарта TLS 1.3 для устранения «слепых зон» сети, обеспечивая полную видимость открытого текста и зашифрованных сетевых потоков.

Обеспечение безопасности сервисов в гибридных архитектурах: Традиционные программные решения для обеспечения безопасности имеют низкую производительность и большую задержку, что увеличивает время обслуживания и ухудшает качество обслуживания пользователей. Функция виртуального расширения локальной сети (VXLAN) FortiGate 1800F обеспечивает масштабируемую, адаптируемую внутреннюю сегментацию и сверхбыструю связь между чрезвычайно масштабируемыми сервисами, такими как вычисления, хранилища и приложения, которые размещаются на физических и виртуальных платформах. Это позволяет организациям, использующим архитектуру виртуальных сервисов с высокой степенью масштабируемости, запускать сервисы и приложения наиболее гибким способом для повышения производительности и возможностей получения прибыли.

Включение безопасных расширенных исследований: Организации часто переводят свои исследования на моделирование ИИ и машинного обучения, чтобы быстрее обнаруживать свои цели. Например, фармацевтические препараты могут измерять эффективность новых лекарств или разрабатывать лекарства быстрее с меньшими рисками и, возможно, с меньшими затратами. Моделирование AI / ML требует передачи огромных наборов данных (например, файлов объемом 1 ТБ), называемых потоком слонов, которые современные центры обработки данных изо всех сил пытаются обеспечить безопасной передачей, что приводит к замедлению исследований и сотрудничества. Производительные возможности FortiGate 1800F позволяют исследовательским организациям выполнять анализ больших данных и обработку на естественном языке с беспрецедентной скоростью, когда один поток слонов может достигать скорости передачи в 40 Гбит / с. Не менее важно и то, что с NGFW FortiGate 1800F эти потоки защищены высокопроизводительным шифрованием для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям.

Внедрение цифровых инноваций положило начало эре огромных преобразований в центрах обработки данных. Чтобы оставаться конкурентоспособными в эту эпоху высочайших требований к масштабности, доступности и скорости доставке приложений, некоторые из крупнейших предприятий мира разрабатывают гипермасштабные архитектуры в своих ЦОДах, способные быстро расширяться до миллионов физических и виртуальных экземпляров для удовлетворения огромного спроса. Благодаря непревзойденным возможностям масштабирования, производительности, ускорения и внутренней сегментации, скорость и динамичность, которые предлагает NP7, предоставляет этим крупным организациям возможность развивать и сегментировать услуги, управлять внутренними и внешними рисками, а также сохранять пользовательский опыт. NP7 также обеспечит будущие устройства FortiGate гибкой и высокопроизводительной системой безопасности для супермасштабных ЦОДов.