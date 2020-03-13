ТМХ и «1С» реализовали проект цифровой трансформации бизнеса

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали генеральный директор ТМХ Кирилл Липа и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Подписанное соглашение направлено на дальнейшее развитие партнерства в области информационных технологий. Ключевое направление сотрудничества – создание эффективных систем управления предприятиями и цифровая трансформация бизнеса ТМХ с использованием современного комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация» («1С:ERP», «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление персоналом»), а также отраслевых и специализированных решений на платформе «1С:Предприятие 8».

В рамках совместной работы будет осуществлен переход ТМХ на систему бизнес-планирования нового поколения «1С:ERP Управление предприятием». Одна из ключевых целей перехода – технологическая поддержка проекта разработки концепции управления жизненным циклом продукции (производство и сервисное обслуживание подвижного состава) в ходе объединения систем управления ТМХ и «Локотех-Сервис». Планируется, что «1С:ERP» станет единым корпоративным шаблоном информационной системы для ТМХ и «Локотеха». С ее помощью будет организован сбор и анализ данных о состоянии изделий на всех этапах жизненного цикла (от разработки и производства до утилизации), всех понесенных затратах и эксплуатационных инцидентах. Система обеспечит оперативную обратную связь между пользователями и конструкторами, необходимую для непрерывного совершенствования технологий, применяемых при производстве и эксплуатации продукции.

История сотрудничества ТМХ и «1С» насчитывает более 14 лет. Первые шаги к созданию в холдинге единой информационной системы были предприняты в 2006 году, когда на двух его заводах была внедрена система «1С:Управление производственным предприятием». В последующие годы решения 1С стали корпоративным стандартом автоматизации холдинга. К началу 2019 года единая система управления на базе «1С:Предприятие 8» охватила более 30 000 рабочих мест.

Еще одно важное направление сотрудничества – развитие и внедрение технологий Индустрии 4.0. Работы в этом направлении ведутся на предприятиях ТМХ с 2017 г.

Директор «1С» Борис Нуралиев отметил: «Мы высоко ценим многолетнее продуктивное сотрудничество с Трансмашхолдингом и его достижения по созданию эффективной корпоративной системы управления на базе "1С:Предприятие". Обмен опытом со специалистами производственных и сервисных компаний, входящих в группу ТМХ, дает нам широкие возможности для дальнейшего развития в наших ERP-системах функциональности, необходимой крупным промышленным предприятиям и холдингам. Сегодня перед ТМХ стоят новые масштабные задачи по цифровой трансформации бизнеса с использованием современного комплекса «1С:Корпорация», и мы рады задействовать наши компетенции в области проектирования и внедрения интегрированных систем управления для эффективного решения этих задач».

«Компания "1С" – давний партнер холдинга, – сказал генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа. – Коллеги внесли очень большой вклад в развитие цифровой инфраструктуры ТМХ и по праву могут гордиться своей ролью в судьбе отечественного транспортного машиностроения. Уверен, что наше стратегическое сотрудничество имеет все шансы быть долгим и исключительно плодотворным».