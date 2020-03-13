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Спецпроекты

«Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница Облака

«Спортмастер» завершил внедрение решения для автоматизации процессов внутреннего аудита 495 магазинов сети на базе SAP Sales Cloud. С помощью новой системы компания проводит мобильный мониторинг торговых точек. В результате увеличилась скорость обработки чек-листов и формирования отчетов. Партнером по внедрению выступила компания «Силайн», группа компаний «Сапран».

Директора региональных отделений регулярно проводят проверки своих магазинов: оценивают качество работы с клиентами, презентацию товара, соблюдение технологий, работу персонала и состояние торговых площадей в целом. Это позволяет оперативно формировать аналитику по всей сети и отслеживать состояние торговых точек. До внедрения системы в компании не было инструмента контроля эффективности работы, планирования визитов и построения маршрутов директоров отделений. Данные по итогам проверок фиксировались на бумажных носителях, были разрознены и не систематизированы.

В ходе проекта была создана система для мобильного мониторинга, в которой настроены возможности удобного использования чек-листов, прикрепления фотографии и внесения комментариев сразу при выявлении факта нарушения. Директор отделения может в реальном времени проводить проверку и вносить все данные в систему с помощью мобильного устройства. Результаты проверок по всем торговым точкам хранятся в облаке, каждый из 80 директоров региональных отделений в любой момент имеет к ним доступ. Система доступна также в офлайн-режиме. Помимо этого, в ней реализована оперативная постановка задач директорам магазинов для повышения качества обслуживания клиентов и устранения выявленных в ходе визита нарушений.

«Цифровизация в "Спортмастере" не стоит на месте. Мы постоянно работаем над инструментами, которые позволят сотрудникам делать работу проще. Мобильное рабочее место директора отделения – это инструмент, который позволяет сотрудникам быть более гибкими и оперативными, выполнять поставленные задачи в любой точке магазина. Главное достоинство новой системы – это четкая структура оценки магазина, возможность оперативно оценить его по ключевым параметрам рабочей деятельности. Пользователи уже отметили простоту и удобство использования нового инструмента. Теперь, благодаря сокращению времени на подготовку отчетности, мы больше внимания уделяем задачам, связанным с повышением качества клиентского сервиса», – отметил Виталий Резников, директор департамента технологий и бизнес-процессов компании «Спортмастер Россия».

«Улучшение клиентского опыта, о котором сегодня много говорят ритейлеры, всегда начинается с качественно выстроенной работы каждого отдельного магазина. Если процессы настроены четко, персонал знает зоны своей ответственности, товарооборот налажен, то и клиент, скорее всего, останется доволен. Новый облачный сервис поможет "Спортмастеру" быстрее осуществлять проверки торговых точек, контролировать работу сотрудников и презентацию товаров, а также анализировать работу магазинов в целом. Все это – еще один большой шаг для укрепления лидирующих позиций на рынке», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Чтобы обеспечить лояльность к бренду, нужно поддерживать качество внутри. Решение SAP Sales Cloud позволило "Спортмастеру" в короткие сроки оптимизировать время на выполнение рутинных операций и повысить их эффективность. Таким образом, решение будет помогать поддерживать качество внутренних процессов и работу магазинов на высоком уровне. Мы рады, что, благодаря слаженной совместной работе с командой "Спортмастер", мы смогли достичь максимальных результатов в достаточно короткие сроки. И мы не планируем останавливаться на достигнутом», – отметил Иван Кожевников, генеральный директор компании «Силайн», группа компаний «Сапран».

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