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Подтверждена совместимость смарт-карт ридеров JCR721 с ОС «Лотос»

Интеграция Системное ПО Электроника

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Энстрим», российская компания, оказывающая услуги в области системной интеграции, сообщили о результатах тестовых испытаний своих продуктов.

Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу операционной системы «Лотос» (редакция для серверов и рабочих станций), разработанной компанией «Энстрим», с профессиональным доверенным смарт-карт ридером Enterprise-класса JCR721, выпущенным «Аладдин Р.Д.» в прошлом году. Тестирование проводилось с использованием смарт-карт линейки Jacarta, предназначенных для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

JCR721 – продукт отечественной разработки, спроектирован по новым требованиям доверия ФСТЭК России для работы с гостайной (до степени секретности «СС») и работает с любыми типами контактных микропроцессорных смарт-карт.

ОС «Лотос» предназначена для корпоративного использования и зарегистрирована в Реестре отечественного ПО (№4695). Поставляется в серверной версии и для рабочих станций, в том числе для тонких клиентов. Поддерживаются архитектуры х64 и х32, а также в них заложена возможность портирования под «Эльбрус», MIPSel, ARM.

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