«Техносерв Cloud» разместил в своем облаке ИТ-инфраструктуру Yellmed

«Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с интернет-порталом о здоровье и красоте Yellmed. «Техносерв Cloud» предоставляет интернет-порталу Yellmed «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMware для размещения ИТ-инфраструктуры.

Одним из основных преимуществ использования виртуального ЦОД является значительная экономия финансовых средств клиента и отсутствие затрат на создание физического хранилища. Кроме того, облачный провайдер гарантирует доступность услуги на 99,95% и круглосуточную техническую поддержку.

«Деятельность нашего клиента направлена на широкий круг клиентов – физических лиц. Поэтому одна из приоритетных задач Техносерв Cloud – обеспечение безопасности данных, размещенных в облачном хранилище. Межсетевой экран защищает сеть от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика. Кроме того, предусмотрена защита от DDoS-атак и возможность организации VPN-доступа к облаку. Облачные технологии существенно снижают риски и повышают надежность хранения информации: обеспечивают резервное копирование виртуальных машин, баз данных, конфигураций операционных систем, данных приложений, файлов и папок, включая настройку копирования под индивидуальный график заказчика», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».