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«Норбит» и «Н-Системс» разработали классификатор геоданных для компании «Шахты»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») и «Н-Системс» разработали приложение классификации геоданных для компании «Шахты» – разработчика беспилотных летательных систем и программного обеспечения для обработки и хранения данных. Реализация проекта направлена на устранение нарушений в сфере градостроительного и земельного законодательства, и как следствие на увеличение налогооблагаемой базы.

Проект является частью национальной программы цифровой трансформации регионов и включает сбор данных за счет облета территорий и составления высокоточных ортофотопланов, создание геоинформационных систем и их интеграцию с другими источниками данных на уровне федеральных и региональных структур.

Новое приложение позволяет автоматически определять координаты зданий и сооружений, заснятые беспилотными летательными аппаратами. Сопоставив координаты объектов со снимков и данные кадастровых реестров, компания с высокой точностью выявляет нарушения в области земельного законодательства. Разработанная модель машинного обучения распознает свыше 80% всех зданий и сооружений независимо от времени года.

При разработке приложения использовались технологии с открытым исходным кодом, язык разработки Python, геоинформационная система GeoServer, нейросетевая библиотека Keras, нейронная сетка Mask-R CNN, OpenCV, TensorFlow. Обучение моделей производилось на оборудовании Nvidia.

Дмитрий Добровольский, генеральный директор компании «Шахты», отметил: «Новое приложение решает важную задачу по устранению нарушений в сфере земельных вопросов, в том числе помогает регулировать пополнение региональных бюджетов налогами. Разрабатываемые геоинформационные системы мы планируем применять во многих направлениях регионального хозяйства. На данный момент формируется «дорожная карта» для реализации таких проектов в нескольких регионах».

Дмитрий Демидов, генеральный директор компании «Н-Системс», сказал: «Совместно с командой «Норбит» мы сделали проект, уникальность которого заключается в использовании алгоритмов машинного обучения для преобразования пространственных данных. В ходе проекта мы применяли не только ортофотопланы, но и плотные облака точек и карту высот. Так, за короткие сроки наш заказчик получил эффективную технологию классификации зданий и сооружений».

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