На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk

В группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), одного из крупнейших мировых производителей стали, завершен проект по построению системы управления ИТ-услугами и корпоративными сервисами на базе Naumen Service Desk. Внедренное ITSM-решение обеспечивает обработку более 8 тыс. заявок пользователей ежемесячно. Проект выполнен компанией «Крок» под вендорским контролем экспертов Naumen.

Новая корпоративная Service Desk-система на ММК рассчитана на большие нагрузки и обеспечивает прием и обработку запросов 50 тыс. сотрудников, работающих в 60 организациях группы. Заявки на услуги формируются пользователями и отслеживаются на специализированном портале. Для сотрудников «ММК-информсервиса», осуществляющих сервисное обслуживание, предусмотрена возможность работы с помощью мобильного приложения.

Работы по проекту проходили при поддержке компании-вендора: заключенный договор авторского надзора обеспечил дополнительную консультационную поддержку и контроль всех проектных решений с точки зрения оптимального использования возможностей платформы. Применение универсального российского ITSM-решения от Naumen позволило ММК в целом оптимизировать деятельность в области управления инфраструктурой и процессами поддержки пользователей. За счет реализованных механизмов управление взаимосвязанными сервисными процессами осуществляется в единой среде.

В рамках проекта были автоматизированы основные ИТ-процессы компании, включая управление инцидентами, запросами на обслуживание и управление конфигурациями ИТ-единиц. Для получения данных о сотрудниках и организационной структуре компании система Service Desk была интегрирована с кадровыми сервисами корпоративной ERP-системы, а также со службой каталога MS Active Directory и MS SCCM для импорта информации о группах безопасности и оборудовании. Управление взаимосвязанными сервисными процессами осуществляется в единой среде благодаря созданию пользовательского каталога бизнес-услуг.

«Создание единой системы управления процессами ИТ входит в число приоритетных задач повышения уровня зрелости ИТ и адаптации их к постоянно растущим требованиям к эффективности и клиентоориентированности в группе ММК. Один из ключевых шагов на пути к ее решению – модернизация систем класса ITSM, реализацию которой на базе технологий Naumen мы успешно начали, – отметил главный специалист по ИТ ММК Вадим Феоктистов. – Мы получили современное, гибкое, настраиваемое и масштабируемое решение, рассчитанное под большие нагрузки, и ожидаем, что благодаря возможностям системы повысится управляемость и прозрачность предоставления ИТ-услуг».

«Мы рады, что совместными усилиями достигнуты поставленные перед проектом цели: создана полностью адаптированная под требования группы ММК единая корпоративная ITSM-система на основе Naumen Service Desk, которая не только обеспечивает эффективность сервисного обслуживания, но и служит надежным фундаментом для планомерного внедрения новых процессов и дальнейшего цифрового развития ММК», – отметил Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen.

«Проект стал частью реализации ИТ-стратегии группы ММК. С помощью решения пользователи смогут более прозрачно и эффективно взаимодействовать в единой автоматизированной среде предприятия. Это поможет перейти на бизнес-ориентированную модель управления ИТ-системами и станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию цифровых сервисов группы ММК», – отметил Олег Терехов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в металлургии.