Legrand запускает новую систему домашнего комфорта

В России поступила в продажу инновационная система домашнего комфорта группы Legrand, поддерживающая современные технологии «интернета вещей». Основу предложения составляют «умные» электроустановочные изделия в дизайне Valena Life/Allure with Netatmo и Celiane with Netatmo.

Система домашнего комфорта Legrand состоит из проводных и беспроводных устройств, в каждое из которых встроен интеллектуальный модуль. Ее ядром является стартовый пакет стоимостью от 7 950 рублей, который состоит из Wi-Fi-шлюза, «умной» розетки и беспроводного выключателя. Шлюз обеспечивает подключение всех IoT устройств к интернету и дает пользователям возможность управлять системой «умного» дома из любой точки мира. Дополнительно к стартовому пакету в систему могут быть включены разнообразные устройства для расширения ее функционала. Пользователь может самостоятельно собрать свой комплект, выбрав компоненты из портфолио доступных IoT-устройств.

Установка «умных» выключателей и розеток практически ничем не отличается от установки традиционных электроустановочных изделий, и провести ее можно в любой момент, не дожидаясь ремонта. При этом производитель предоставляет возможность безболезненной замены продуктов основных линеек Valena Life/Allure и Celiane на их «умные» аналоги, за счет сохранения концепции дизайна и установки любых декоративных рамок из широкого диапазона коллекций. В базовом варианте новые устройства поставляются в комплекте с лицевыми панелями и декоративными рамками трех цветов серии Valena Life и Celiane и пяти цветов серии Valena Allure.

Управление системой осуществляется с помощью мобильного приложения Home+Control, в котором создается план дома и отображается текущий статус каждого «умного» устройства. Интуитивно понятный интерфейс предусматривает как управление отдельными модулями, так и использование настраиваемых сценариев поведения группы smart-устройств, в том числе – их включение и выключение по расписанию. Приложение позволяет быстро настроить персональную систему «умный дом», добавить новые модули и управлять IoT-устройствами удаленно.

Система домашнего комфорта with Netatmo открыта к взаимодействию и интеграции с устройствами других компаний, работающих в области интернета вещей: Somfy, Bubendorf, Velux, Vaillant и других. В России Legrand уже сотрудничает с одним из мировых лидеров IT-сектора – компанией «Яндекс». Система домашнего комфорта with Netatmo полностью поддерживает работу с самым популярным в стране голосовым помощником «Алиса» и «умными» колонками «Яндекс Станция». Управление также возможно с помощью голосовых помощников Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa.

«Аналитики называют рынок устройств “умного дома” одним из самых быстрорастущих как в мире, так и в России. К примеру, по прогнозам Discovery Research Group, в 2019 году объем рынка систем “умного дома” в нашей стране вырос почти на 17% и в ближайшие годы темпы роста будут только увеличиваться. Мы также видим возросшую потребность в IoT устройствах и считаем, что они должны быть не только функциональными, но и красивыми, а также удобными в применении. Опыт Группы Legrand позволяет предложить рынку симбиоз инноваций и дизайнерских находок в системе домашнего комфорта with Netatmo», — отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ.

Создание линейки Legrand with Netatmo стало возможным благодаря приобретению в 2018 году Группой Legrand французской компании Netatmo, специализирующейся на разработке и производстве решений для «умного дома».