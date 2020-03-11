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«Рикор» заменит китайских производителей для отечественных ИТ компаний

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Рикор» объявил о расширении своего завода в Арзамасе. В течение 2020 года мощности завода увеличатся в десять раз. Цель масштабных инвестиций — расширение номенклатуры серийно-производимой продукции.

По словам представителей Рикор, ведутся работы по расширению производства монтажа печатных плат до 12 000 единиц в месяц. Готовятся к запуску цеха для производства серверных и компьютерных блоков питания.

Линия литья пластиковых корпусов для изготовления моноблоков, мониторов, ноутбуков, планшетов, смартфонов, а также строительство монтажно-сборочного цеха на 15 000 кв. м, позволят заказчикам серийно производить на заводе «Рикор Электроникс» весь спектр электроники.

«Расширение завода — важный шаг в развитии отечественной импортонезависимой ИТ-сферы, так как позволит отечественным разработчиком потребительской электроники перенести производство на территорию РФ, — сказал Борис Иванов, вице-президент компании «Рикор». — Новое оборудование позволит нам значительно расширить предложение по контрактному производству для участников российского ИТ-рынка. В свою очередь, дизайн-бюро «Рикор» сегодня предлагает компаниям полный цикл услуг по разработке вычислительной техники любой сложности, гарантируя достаточный процент адвалорной доли для получения заключения Минпромторга РФ, а также постановку изделий на серийное производство».

В настоящее время на заводе «Рикор Электроникс» серийно выпускаются корпуса, материнские платы, серверные платформы и готовые серверы. Вся продукция имеет сертификаты российского производства и отличается доступной стоимостью на уровне цен китайских производителей.



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