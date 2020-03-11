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Intersoft Lab обновила приложение «Финансовое планирование»

Интеграция Бизнес-приложения

Intersoft Lab дополнила приложение «Финансовое планирование» функцией прогнозирования поведенческих характеристик клиентов на основе исторической информации.

Сведения о поведении клиентов используются для получения прогноза состояния банковского портфеля, на основе которого формируется финансовый план кредитной организации. Обновленное приложение «Финансовое планирование» компании Intersoft Lab позволяет применять не только экспертные оценки поведенческих характеристик клиентов, но и рассчитывать их прогноз по историческим данным, накопленным в корпоративном хранилище. В результате автоматизированного расчета снижается зависимость от человеческого фактора и прогнозные показатели становятся более обоснованными. Кроме того, минимизируются трудозатраты на подготовку исходных данных, и персонал высвобождается для других задач планирования.

Новая функциональность уже апробирована в бюджетной кампании 2020 г. у одного из заказчиков Intersoft Lab. По итогам прогнозирования поведения клиентов в автоматизированном режиме был обнаружен ряд совпадений расчетных и экспертных оценок, однако в большинстве случаев банк остановил свой выбор на рассчитанных приложением значениях, считая их более обоснованными.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab, сказала: «Прогнозирование становится неотъемлемой частью подготовки финансового плана банка. Наше программное обеспечение помогает заказчикам делать прогнозы состояния портфелей договоров, доходов и расходов по портфелям договоров, риск-потерь и др. Мы рассчитываем, что применение новой функциональности для прогнозирования поведенческих характеристик клиентов позволит банкам повысить качество финансового планирования и ускорить его подготовку».

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