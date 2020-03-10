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В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Центр 2М» сообщила о вводе в эксплуатацию своей сети связи в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №258 «Об утверждении Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию».

В течение 2019 года компания, работающая по бизнес-модели виртуального мобильного оператора Full MVNO, успешно провела модернизацию своей инфраструктуры, обновив оборудование сигнального домена и пакетного ядра узла мобильной связи в Москве. Ввод сети в эксплуатацию позволяет «Центр 2М» предоставлять коммерческие услуги связи М2М и IoT на всей территории Российской Федерации, в соответствии с условиями лицензии ПРТС № 143995.

«На сегодняшний день мы предоставляем весь спектр телекоммуникационных услуг в области промышленного интернета вещей (Internet Of Things, IoT) исключительно для юридических лиц. Мы используем свою сеть как для мобильной передачи данных между умными устройствами (М2М), а так и в качестве «транспортной» части программных решений собственной разработки «Центр 2М» в определённых отраслях промышленности для цифровизации российской экономики, - сказал технический директор «Центр 2М» Дмитрий Еланский. – Для нашей страны этот опыт уникален, а в мире на данный момент насчитывается всего несколько таких операторов, специализирующихся именно на передаче мобильных данных для IoT-устройств».

По данным компании, к 2025 году количество IoT/M2M-устройств в России вырастет до 40,8 млн. При этом, наиболее емкими по-прежнему останутся такие сегменты как транспорт, ЖКХ и энергетика. Так, по прогнозам аналитиков ожидается, что отечественный рынок мониторинга и управления коммерческим автопарком вырастет в ближайшие 5 лет более чем в 2 раза: с 8 млн. устройств в 2019 г. до 18,5 млн. - в 2025 г. Потенциал рынка IoT-устройств для ЖКХ и энергетики оценивается в 7,5 млн. единиц, что стало возможным благодаря обязательному внедрению технологии smart metering (интеллектуальный учет электроэнергии) и технологии SmartGrid («умные» сети).

«Центр 2М» была создана в 2015 году. Помимо оказания услуг связи, компания занимается разработкой платформенных решений в области межмашинных коммуникаций и промышленного Интернета вещей. Среди ведущих направлений деятельности «Центр 2М»: цифровизация тепло- и электроэнергетических объектов, видеоаналитика для промышленной безопасности, большие данные и предиктивная аналитика, «умный» мониторинг транспорта.

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